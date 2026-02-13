Megalavina. Z momentu, kdy masa sněhu pohřbila město a zabila desítky lidí, mrazí dodnes

Dlouhá léta působilo městečko Galtür jako bezpečná oáza uprostřed rakouských Alp. 23. února 1999 se však během pár vteřin změnilo v dějiště jedné z nejtragičtějších lavinových katastrof poválečné Evropy. Ohromná masa sněhu pohřbila téměř polovinu obce a připravila o život 31 lidí. Kvůli bouři zůstalo místo odříznuté od světa i od pomoci. Přeživší tak museli vyhrabávat těla svých příbuzných sami.
Místní popisovali příchod laviny jako výjev z apokalyptického filmu. „Viděl jsem obrovskou vlnu, jako ve filmech o Havaji. Říkal jsem si, že tohle přece není možné, tohle se děje jen ve špatném filmu. Takovou katastrofu nikdo předpovídat nemohl,“ vzpomínal v pořadu Horizon stanice BBC Luggi Salner.
Britský turista Jason Tait tehdy natáčel lavinu z okna hotelu v části obce, kterou masa přímo nezasáhla. „Vypadalo to jako sněhová bouře. Neviděli jste dál než pár centimetrů za sklo. Bylo to jako dívat se do bubnu vířící pračky.“ Když se sníh zastavil, strávil podle svých slov se záchranáři sedm hodin kopáním. Městečko totiž zůstalo odříznuté od okolního světa, což záchranné práce výrazně zpomalilo. „Sníh byl tvrdý jako beton. Šance, že někdo přežije, byla minimální,“ dodal v pořadu Horizon.
Ačkoliv se celá událost odehrála v řádu několika desítek vteřin, našli se i tací, kteří v nenadálém chaosu nezaváhali. Místní lékař Friedrich Treidl vyběhl k místu neštěstí okamžitě. „Budovy, které jsem znal, tam najednou nebyly. Některé místnosti byly úplně plné sněhu.“ I jeho vlastní rodina byla v domě, který lavina poškodila. „Měli štěstí, že byli v části, která zůstala stát. Ale mnoho mých pacientů tu noc zemřelo. Celé rodiny.“
Proč se ničivá lavina dostala až do vesnice, když to místní podle historických záznamů považovali za krajně nepravděpodobné? Svah zvaný Wasser-Leiter měli tamní obyvatelé za neškodný. Laviny tudy obvykle sjely a vytratily se vysoko nad samotnou obcí. Vyšetřování nakonec ukázalo, že šlo o nešťastnou souhru okolností.
Už týdny před osudným dnem se nad Atlantikem formovaly tlakové systémy, které jeden za druhým mířily do Evropy a sypaly na Alpy další a další sníh. Únor 1999 přepisoval sněhové statistiky – nad Galtürem ležely až čtyři metry bílé masy.
Jenže rozhodující nebylo množství sněhu, ale vítr. Ten po několik dní hnal sníh po hřebenech rychlostí kolem sta kilometrů za hodinu. Přesouval ho po svazích jako písek v přesýpacích hodinách a ukládal přesně tam, kde to bylo nejnebezpečnější – nad samotnou obcí. Směr proudění sehrál fatální roli.
Na svahu tak vznikala smrtící kombinace. Přes den povrch povolil, v noci ztuhl do tvrdé, kluzké krusty. Na ni se vrstvila další nadílka, která těžké jádro postupně přetížila. Galtür se tak ocitl pod časovanou bombou. Pak už stačilo málo. Zhruba 170 tisíc tun sněhu se utrhlo a proměnilo v lavinu. Během několika vteřin bílá masa zrychlila až k hranici 290 kilometrů za hodinu a více než zdvojnásobila svůj objem. Do městečka dorazila za necelou minutu.
„Máte možná deset, dvacet vteřin na reakci,“ komentoval tragédii lavinový expert Stefan Margreth. „Když se zrovna nedíváte vzhůru, nemáte šanci si uvědomit, že se něco valí.“ Galtür ani jeho obyvatelé skutečně neměli mnoho času, a následky tak byly ničivé. Sedm budov bylo zcela zničeno, 31 lidí zahynulo. „Nikdo si nedokázal představit, že by to došlo až sem,“ shodovali se místní.
Obrazy zničené obce zaplnily světová média a jméno Galtür se na čas stalo synonymem tragédie. Turistický ruch ochabl a horské středisko se z následků vzpamatovávalo roky. Zároveň však přišla zásadní proměna: nové ochranné prvky, lavinové bariéry i moderní varovné systémy. Stoprocentní záruku bezpečí však hory nikdy nikomu nedají – ani dnes.
VIDEO: Alena Zárybnická o mýtu, který radí, co dělat, když vás zavalí sníh
Zdroj: BBC, Wiener Zeitung, Welt
Ukrajinské volby opět na stole. Zalužnyj si ve „vyhnanství“ buduje obraz státníka
Spekulace o možném konání prezidentských voleb na Ukrajině otevřely otázku, zda by Volodymyr Zelenskyj dokázal obhájit svůj mandát a kdo by ho případně mohl nahradit. Pozornost se v této souvislosti soustředí především na bývalého velitele armády Valerije Zalužného, který v současnosti působí jako velvyslanec ve Velké Británii. On sám ovšem tyto spekulace opakovaně odmítá – alespoň prozatím.
Vojtěch slibuje průvan v čele pojišťoven. Cílí i na mocného šéfa VZP Kabátka
Ve vedení zdravotních pojišťoven se chystají čistky. Šéf resortu Adam Vojtěch (ANO) to naznačil poté, co musel poslancům sněmovního zdravotního výboru vysvětlovat, proč posílá špatně hospodařícím pojišťovnám peníze – přerozdělí mezi ně osm miliard korun z rezerv VZP. Opozice mu vytýkala, že by měl spíš vyvodit z neúspěchů pojišťoven důsledky. „Jejich managementy to brzy pocítí,“ odvětil Vojtěch.
ŽIVĚ6. den ZOH: Američané nepřipustili překvapení, Korejka vyhrála i po těžkém pádu
Sledujte události a zajímavosti ze šestého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Arsenal nečekaně ztratil na západě Londýna, vede už jen o čtyři body
Fotbalisté Arsenalu v anglické lize remizovali 1:1 na hřišti Brentfordu a jejich náskok v čele tabulky před Manchesterem City se snížil na čtyři body.
ŽIVĚNejtvrdší zásah do klimatické politiky: USA ruší klíčový základ pro regulaci emisí
Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.