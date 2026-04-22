Medvídě, které se zamotalo do sítě, zatímco jeho matka a sourozenci prchali před cyklisty u Ružomberku na severu Slovenska, našlo nový domov v zoologické zahradě u hradu Bojnice, informoval server Aktuality.sk.
„V oblasti bikeparku Malino Brdo – Hrabovo u Ružomberku se 18. dubna našlo malé medvídě zamotané v ochranné síti přímo na cyklotrase,“ uvedl na facebooku Národní park Velká Fatra.
Podle parku se tak stalo po setkání cyklistů s medvědicí, která z místa utekla spolu s ostatními mláďaty, jedno však zůstalo zamotané v síti. Střet medvědice s cyklisty se obešel bez zranění. Medvědice se už na místo nevrátila, ani neprojevila snahu ztracené mládě vyhledat. Po důkladném prohledání terénu a vyloučení přítomnosti medvědice tým z národního parku mládě vysvobodil ze sítě. „Bylo hodně vyčerpané, podchlazené a hrozilo mu udušení,“ popsal jeho stav park na internetu.
Síť jako past
Po převozu se mláděti dostalo nezbytné péče, zahřátí, hydratace a postupně také krmení. „Malá medvědice, vážící 5,2 kilogramu, byla už v neděli velmi aktivní, k nepoznání od zuboženému stavu, v jakém ji našli,“ uvedl park s tím, že v pondělí bylo mládě v dobrém stavu převezeno do bojnické zoo.
„Případ poukazuje na riziko ochranných sítí v přírodě, které se mohou stát pastí pro volně žijící živočichy. Díky rychlému zásahu dostala malá medvědice druhou šanci na život," dodal park.
Nicméně podle Zoo Bojnice bylo medvídě dehydrované, mírně zchřadlé a s parazity. „Hned po příchodu putovalo na veterinární vyšetření. Dostalo infúze, léky, vitamíny i odčervení a je zatím stabilizované,“ uvedla zoo.
Střety nejsou ojedinělé
Malá medvědice dostala jméno Zora. Až to její stav dovolí, přidá se k medvíďatům Ladě a Vesně. „Ne každý příběh má šťastný konec, ale děláme vše pro to, aby měl šanci na dobrý konec. Držte nám palce,“ napsala zoo na facebooku, na kterém zveřejnila záběry z přijetí dalšího osiřelého medvíděte.
Vesny a Lady se zoo ujala v polovině února, jde o mláďata medvědice zastřelené u Ružomberku; podle náměstka slovenského ministra životního prostředí Filipa Kuffy se tak stalo po prvním letošním útoku medvěda na člověka. Mláďata při příchodu vážila jen 1,95 a 2,08 kilogramu, ale mezitím se zotavila a přibrala.
Střety medvědů s člověkem nejsou na Slovensku ojedinělé. Slovenská vláda loni v dubnu schválila návrh na odstřel 350 medvědů a na vyhlášení mimořádné situace ve většině okresů v zemi kvůli výskytu této šelmy. Úřady pak zahájily nové sčítání medvědí populace. Nynější vládní politici na Slovensku v minulosti označili za podhodnocené závěry dřívější studie ochranářů a vědců z českých univerzit, že medvědí populace v zemi čítá 1012 až 1275 zvířat.
