9. 2. Apolena
Medaile v ohrožení: na olympiádě se šíří agresivní virus, sportovce úplně vyřadí

Tereza Šolcová

Zprávy z olympijského dění tentokrát nepřinášejí jen sportovní výkony, ale i připomínku, jak rychle dokáže zdraví zradit i ty nejlépe připravené. Za aktuálními zdravotními komplikacemi části sportovců stojí vysoce nakažlivý norovirus. Farmaceutka Zdenka Morvai upozorňuje, že právě zimní měsíce jsou pro jeho výskyt typické. Prevence i správná reakce mohou přitom zásadně ovlivnit průběh onemocnění.

An ill Asian woman wearing face mask sits alone at home covered with a blanket, has fever and feels headache, got a viral infection or flu, isolated at homeFoto: Shutterstock
Zdravotní komplikace zasáhly například ženský hokej: finský tým kvůli podezření na norovirus nenastoupil k utkání, podobné potíže hlásí i švýcarské hráčky. Podle lékaře z českého tábora Jiřího Dostala celková situace zatím nijak závažná není. „Norovirovou infekci jsme už na podobných soutěžích zažili. Sportovci dostali všechny potřebné informace a zvedli jsme počet dezinfekcí. Jde o standardní postup,“ sdělil serveru Seznam Zprávy.

Norovirus přitom není žádnou novinkou, přesto ale dokáže zaskočit svou razancí. Šíří se extrémně rychle a má velmi krátkou inkubační dobu. První obtíže se mohou objevit už zhruba 12 hodin po kontaktu s virem. Právě rychlost nástupu a prudký průběh patří k jeho typickým znakům. Onemocnění se nejčastěji projevuje silným zvracením, vodnatým průjmem, horečkou, bolestmi břicha a svalů a výraznou celkovou slabostí. Pro mnohé může být překvapivé, jak náhle se potíže rozvinou a jak intenzivní dokážou být.

Léčba norovirové infekce je podle odborníků pouze symptomatická. Antibiotika ani antivirotika zde nepomáhají, cílem je zmírnit příznaky a zabránit komplikacím, zejména dehydrataci. „K úlevě pomáhají volně prodejné přípravky: na horečku paracetamol nebo ibuprofen, na průjem Smecta, Tasectan či aktivní uhlí,“ shrnuje doporučení farmaceutka Zdenka Morvai z Lékárny.cz

Zásadní roli podle ní hraje dostatečný příjem tekutin. Ideální jsou rehydratační roztoky dostupné v lékárnách, které pomáhají doplnit nejen vodu, ale i minerály. V domácích podmínkách je možné připravit jednoduchý roztok ze šťávy dvou pomerančů, jedné lžičky soli a osmi lžiček cukru rozpuštěných v litru převařené vody.

Strava by měla být lehká, podávaná v malých dávkách a bez zbytečného zatěžování zažívání. U malých dětí naopak odbornice zdůrazňuje, že není nutné přerušovat kojení, naopak je vhodné kojit častěji. Právě malé děti, senioři, chronicky nemocní lidé a těhotné ženy patří k nejrizikovějším skupinám, u nichž může velmi rychle dojít k nebezpečné dehydrataci.

Norovirus se přenáší nejen přímým dotykem, ale také prostřednictvím kontaminovaných předmětů, potravin, vody i kapénkami. O to důležitější je prevence. Základem je přísné dodržování hygienických návyků – časté a důkladné mytí rukou, pečlivé omývání ovoce a zeleniny před konzumací a izolace nemocného v domácím prostředí. Do běžného režimu je vhodné se vracet až po úplném odeznění příznaků, aby se zabránilo dalšímu šíření infekce.

Příběhy z olympijského prostředí tak připomínají, že ani špičková kondice nezaručuje imunitu vůči virům. Norovirus může zasáhnout kohokoli – a právě včasná reakce, správná péče a prevence rozhodují o tom, jak rychle se organismus dokáže s nepříjemnou infekcí vypořádat.

Video: Veronika Rodriguez
