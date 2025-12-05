Mechorost jako predátor? Akademie věd ČR ukazuje krásu vědy i její humor

Výzkum může být nejen zdrojem nových poznatků, ale také vizuální krásy. Potvrzují to i snímky, které se utkaly v soutěži Věda fotogenická, kterou každoročně vyhlašuje Akademie věd ČR pro své zaměstnance a zaměstnankyně. V letošním, dvanáctém ročníku se sešlo celkem 238 fotografií od 81 soutěžících z 26 pracovišť. Odborná porota vybrala 40 nejlepších, jež spolutvoří výstavu v Galerii Věda a umění na Národní třídě v Praze.
"Výstava nabízí pohled do světa výzkumů v laboratořích, badatelnách i do každodenní práce nejen vědců, ale všech pracovníků. Díky fotografii tento svět získává novou a často překvapivou podobu," uvedl na vernisáži místopředseda Akademie věd ČR Ondřej Beránek. Zdůraznil, že fotografie dokáže zachytit děje, které jsou příliš rychlé nebo příliš jemné na to, abychom je vnímali pouhým okem: "Přibližuje nám struktury a jevy, které běžně nevnímáme. Zároveň oslovuje i ty, kteří se vědě nevěnují. V dnešní vizuální době je takový jazyk obzvlášť důležitý. Obraz totiž může být jedním z mostů mezi složitostí vědeckého poznání a veřejností."
Dlouholetá předsedkyně poroty Markéta Pravdová připomněla, že soutěž před více než dekádou iniciovalo Fórum Věda žije!. "Jejím prostřednictvím jsme chtěli podpořit propagaci a popularizaci výzkumů, což se dlouhodobě daří. Fotografie navíc žijí svůj druhý život v reprezentativním kalendáři." V minulých letech překročila Věda fotogenická také hranice Česka a potěšila zájemce až na Tchaj-wanu. Vloni se u příležitosti deseti let trvání soutěže představila v Poslanecké sněmovně PČR.
Vítězem hlavní kategorie Vědy fotogenické se letos stal snímek Anglermoss od Tomáše Figury z Botanického ústavu AV ČR. Autor zachytil rodozměnu mechorostů - téma, které je kvůli své složitosti postrachem nejednoho studenta botaniky. Fotografie ukazuje štět s tobolkou mechu po uvolnění výtrusů. Obústí tobolky připomíná zuby hlubinného predátora, který se chystá ulovit svou kořist. Tou je na obrázku klíčící pyl slézu lesního, jenž se do záběru připletl náhodou.
"Kromě hlavní kategorie představuje soutěž i originální vedlejší kategorii, která se každý rok mění," vyzdvihla Markéta Pravdová. Letošní téma Vědci a smysl pro humor nabídlo odlehčený, hravý pohled do zákulisí vědeckého prostředí. Lovci snímků mohli zachytit situační komiku, úsměvné momenty i kreativní nadsázku, která je běžnou, ale málo viditelnou součástí každodenní práce v laboratořích či v terénu.
Výstavu Věda fotogenická 2025 můžete navštívit od 4. prosince 2025 do 30. ledna 2026 v Galerii Věda a umění v hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha. Otevřená je každý všední den od 10 do 18 hodin a vstup je zdarma.