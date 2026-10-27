Stačilo pár vteřin smíchu nad internetovým memem a Kylian Mbappé přišel o desítky milionů. Označil Mao Ce-tunga za „čínského diktátora“, což spustilo lavinu. Celá aféra má navíc absurdní zápletku: Číňané na sítích sice zuří, ale nikdo z nich vlastně nesmí vědět proč – cenzurovaná média výrok odmítla přeložit. Hvězda Realu Madrid teď škody žehlí ve třech jazycích.
V pořadu The Bridge dostal Mbappé otázku, který z internetových vtípků na svou adresu ho baví nejvíc. Rozmýšlet se dlouho nemusel.
„Nejvíc mě rozesmívá ten, kde je video nějakého chlápka, myslím, že je to čínský diktátor,“ řekl se smíchem. Na obrazovce se následně objevila fotomontáž s jeho tváří na postavě připomínající Mao Ce-tunga.
„Používám ho s kamarády pořád,“ dodal. Pravost videa, které se začalo šířit po internetu, se podle Reuters ani AFP nepodařilo nezávisle ověřit.
Zatímco v Evropě klip prošel jako banální vtípek ze šatny, v Číně narazil do zdi nejtvrdšího politického tabu.
Uražené city a odchod sponzorů
Mao Ce-tung je tam dodnes mimořádně citlivou postavou. Čínu vedl od roku 1949 až do své smrti v roce 1976 a jeho vládu provázely politické represe, kulturní revoluce i hladomor během Velkého skoku vpřed, při němž zemřely desítky milionů lidí. Přesto zůstává v oficiálním čínském výkladu dějin klíčovou osobností a veřejné zesměšňování Maa je tabu.
Reakce na Mbappého proto přišla rychle. Nápojová společnost Dongpeng oznámila, že s fotbalistou okamžitě končí. „Naše společnost rozhodně odmítá a netoleruje žádné jednání, které uráží národní cítění,“ uvedla firma. Stejně reagoval i největší čínský výrobce mléčných výrobků Mengniu. „Máme nulovou toleranci k jakýmkoli slovům nebo činům, které zraňují city čínského lidu,“ oznámila společnost.
Do kauzy se vložilo i čínské ministerstvo zahraničí. „Zaznamenali jsme příslušné zprávy. Slova a činy, které zraňují city čínského lidu, se přirozeně setkají s odporem všech částí čínské společnosti,“ uvedl jeho mluvčí.
Omluva ve třech jazycích
Kauza okamžitě ovládla i čínskou sociální síť Weibo. Téma firem, které s Mbappém ukončily spolupráci, se dostalo mezi nejvyhledávanější. Kuriózní přitom bylo, že některá média Mbappého slova raději ani neopakovala.
Fotbalový portál Dongqiudi například uvedl, že je nemůže přeložit, protože jsou „urážlivá vůči Číně a čínskému lidu“. Pod rozhořčenými příspěvky se tak začali objevovat lidé, kteří se ptali, co vlastně Mbappé řekl.
Když bylo jasné, že jeden meme může mít hodně drahou dohru, Mbappé zveřejnil omluvu. A rovnou francouzsky, anglicky i mandarínsky. „Moje poznámka byla neuvážená a nyní chápu, že zranila mnoho lidí v Číně a čínských komunitách po celém světě,“ uvedl.
„Omlouvám se všem, kterých se má slova dotkla. Rozhodně to nebyl můj úmysl. Chovám hluboký respekt k čínskému lidu a jeho historii a je mi to upřímně líto,“ dodal.
Do uklidňování situace se vložila i španělská La Liga. Její šéf Javier Tebas se čínským fanouškům omluvil a zdůraznil, že Mbappého slova nereprezentují celou soutěž.
Proč je vlastně Mbappé „diktátor“?
Celá kauza má přitom kořeny v internetovém vtípku. Přezdívka „diktátor“ se kolem Mbappého objevuje už několik let jako narážka na jeho údajně velký vliv ve fotbale.
Fanoušci proto jeho tvář montují na fotografie Stalina, Kim Čong-una nebo právě Mao Ce-tunga. Paradoxní je, že sám Mbappé ještě v září říkal, že některé podobné vtípky už příliš vtipné nejsou. „Je tam část, která je legrační,“ řekl. „Ale je tam i část, která je méně vtipná, protože víme, jaké škody tihle lidé v historii způsobili.“
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Zdroje: Reuters, The Guardian, CNN
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