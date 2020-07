Maximálně dvě hodiny denně, více času před televizí zvyšuje riziko úmrtí, tvrdí vědci

Snížení počtu hodin strávených sledováním televize pomáhá snižovat riziko úmrtí a zlepšovat zdraví, tvrdí nová vědecká studie výzkumníků z Univerzity v Glasgow. Do výzkumu započítali také čas strávený sledováním videí na mobilu. S dlouhým sledováním obrazovky jsou často spojovány kardiovaskulární onemocnění či rakovina.

Výzkumníci z Univerzity v Glasgow pro účely studie sledovali od roku 2006 do roku 2018 celkem 500 tisíc lidí mezi 37. a 73. rokem života. Výsledky ukázaly, že pokud by všichni účastníci omezili dobu, po kterou sledují televizní (nebo mobilní) obrazovku na dvě hodiny denně, skoro o osm procent by snížili pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.

Hamish Foster z glasgowského Institutu zdraví a spokojenosti, který studii vedl, pro britský zpravodajský web BBC uvedl, že nejnovější výzkum je potvrzením toho, že přílišné sledování televize a sedavý způsob života mají za následek zhoršený zdravotní stav.

"Naše studie říká, že omezení času před televizí může snížit nepříznivé dopady na zdraví. Bude však potřeba na výzkumu i nadále pracovat, abychom mohli přijít s přesvědčivými doporučeními," dodal Foster s tím, že k přesnému porozumění všech aspektů celého problému budou potřeba další studie. Přesto by dospělí měli snížit počet hodin strávených sledováním obrazovky.

S přílišným sledováním televize a chatrným zdravím souvisí často nezdravé stravování a nižší socioekonomický status. Vědci z Glasgow při vyhodnocování poznatků přišli na to, že cvičení je nejpřínosnější zejména pro lidi, kteří jím nahradili dlouhé hodiny před televizí či počítačem.

