Maxi porce, dvojité panáky a „tučné“ menu. Svátek přejídání je tu a budí vášně

Dvakrát do roka je přejídání skoro povinností. Kdy přesně? Přece na Vánoce a pak na Tučný čtvrtek, na který se těší jedlíci a víc jak 50 českých restaurací. Zatímco podniky lákají na štědrost a tradici před půstem, část gastronomické scény varuje: slovo „tučný“ je dnes skoro sprosté. Má svátek hodování ještě šanci obstát v éře zdravého životního stylu a politiky neplýtvání?
Restaurace, které se letos zapojí do takzvaného Tučného čtvrtka, nabídnou větší porce, dvojité panáky nebo připraví speciální pokrmy. Vyplývá to z informací skupiny Ambiente, která v Česku oslavy Tučného čtvrtka iniciuje a avizuje, že do akce letos zapojí zhruba 50 restaurací.
Ačkoliv se některé podniky na tento svátek opravdu těší, hospodářská komora pro ČTK uvedla, že se tato tradice založená na přejídání míjí se stylem a potřebami dnešních zákazníků.
Z tradice odměna pro hosty
Tučný čtvrtek, který letos připadá na 12. února, je předzvěstí toho, že se blíží Popeleční středa a s ní pro křesťany i předvelikonoční půst. Podle tradice by si lidé v tento den měli dopřát co nejvíce jídla a pití, aby byli celý rok při síle, ale také aby v plné síle a zdraví přečkali následující půst.
Některé podniky zvyk převzaly jako gastronomickou tradici - a podle skupiny Ambiente je cílem nejen připomínat význam Tučného čtvrtka, ale také propojovat tuzemskou gastronomickou scénu a odměnit hosty něčím navíc.
Maxi buchtičky, mega porce i speciální pivo
Například pražský výčepní podnik Pult nabídne ve čtvrtek extra porci tataráku nebo velký panák hruškovice či zelené za cenu malého panáku. Cukrárna Myšák ve Vodičkově ulici a v Holešovické tržnici připraví maxi buchtičky se šodó a maxi větrník a restaurace Ramen Brno zařadí ve čtvrtek do menu asijské škvarky s uzenou paprikou.
Na extra porci guláše se špekovým knedlíkem mohou lidé zajít do Café Savoy a v Lokálu Nad Stromovkou se hosté mohou těšit na 300gramový pečený bůček po selsku se špenátem a bramborovým knedlíkem za cenu 150gramové porce. Sládci z pivovaru Dva kohouti pak připravili speciální pivo Místní Tučné.
Odborník v tom hit nevidí
I když akce může působit jako jasný tahák, podle předsedy sekce gastronomie Hospodářské komory České republiky Luboše Kastnera restaurace v únoru - nejslabším měsíci v roce v rámci tržeb - sice uvítají jakoukoliv akci, zájem o Tučný čtvrtek ale podle něj příliš velký není.
„Jednak kvůli tomu, že méně a méně lidí rozumí návaznosti na masopust. A lidem v poslední době velmi vadí slovo tučný. To se vůbec neshoduje s jejich současným životním stylem, zejména v tomto období, kdy mnoho lidí méně jí a nepije alkohol,“ tvrdí Kastner.
A tak nad úspěchem této akce visí pořádný otazník. Vyrazíte se pořádně nacpat?
