Únorový večer roku 2004 navždy změnil životy rodiny Murrayových ze Spojených států. Jednadvacetiletá Maura Murrayová havarovala na odlehlé silnici v Bílých horách. Přestože policie dorazila na místo za necelých dvacet minut, po řidičce nezůstala jediná stopa. Případ zůstává i po více než dvou desetiletích nevyřešený - a otázka, kam Maura zmizela, stále visí ve vzduchu.
Studentka, která zmizela za 19 minut
Byl únorový podvečer roku 2004. Řidič autobusu Butch Atwood zastavil u havarovaného auta s zapadlého v závěji na silnici 112 v americkém státě New Hampshire. Mladé ženě za volantem nabídl pomoc. Odmítla s tím, že už zavolala asistenci. O devatenáct minut později dorazili na místo policisté - vůz byl prázdný, po řidičce ani stopa.
Žena, která zmizela, byla jednadvacetiletá studentka ošetřovatelství Maura Murrayová.
Případ rychle přitáhl pozornost médií i veřejnosti. Krátké časové okno zmizení, rozporuplná svědectví a naprostá absence stop vytvořily ideální živnou půdu pro spekulace. Záhada se navíc začala šířit v době, kdy se teprve rodila online komunita zabývající se skutečnými kriminálními případy: zmizení Maury Murrayové se stalo jedním z prvních velkých případů, které začali amatérští detektivové rozebírat na internetu.
Studentka, která zmizela za 19 minut
Byl únorový podvečer roku 2004. Řidič autobusu Butch Atwood zastavil u havarovaného auta s zapadlého v závěji na silnici 112 v americkém státě New Hampshire. Mladé ženě za volantem nabídl pomoc. Odmítla s tím, že už zavolala asistenci. O devatenáct minut později dorazili na místo policisté - vůz byl prázdný, po řidičce ani stopa.
Žena, která zmizela, byla jednadvacetiletá studentka ošetřovatelství Maura Murrayová.
Případ rychle přitáhl pozornost médií i veřejnosti. Krátké časové okno zmizení, rozporuplná svědectví a naprostá absence stop vytvořily ideální živnou půdu pro spekulace. Záhada se navíc začala šířit v době, kdy se teprve rodila online komunita zabývající se skutečnými kriminálními případy: zmizení Maury Murrayové se stalo jedním z prvních velkých případů, které začali amatérští detektivové rozebírat na internetu.
Sportovkyně s vojenskou minulostí
Maura Murrayová se narodila 4. května 1982 v Brocktonu ve státě Massachusetts jako čtvrté dítě Fredericka a Laurie Murrayových. Vyrůstala v irské katolické rodině, po rozvodu rodičů, když jí bylo šest let, zůstala převážně v péči matky.
Na střední škole patřila k výrazným sportovním talentům. Vynikala především v atletice, zejména v běžeckých disciplínách. Právě sportovní výsledky a studijní ambice jí otevřely cestu na prestižní Vojenskou akademii ve West Pointu, kde nastoupila ke studiu chemického inženýrství.
Po třech semestrech se však rozhodla armádní akademii opustit. Přestoupila na University of Massachusetts Amherst, kde změnila obor na ošetřovatelství. V únoru 2004 studovala čtvrtý ročník, pracovala na částečný úvazek v univerzitní umělecké galerii a zároveň byla členkou školního běžeckého týmu. V osobním životě udržovala vztah s Billym Rauschem, příslušníkem americké armády, který byl v době jejího zmizení na vojenské základně v Oklahomě.
Těžký víkend před zmizením
Dny a týdny před zmizením nebyly pro Mauru lehké. Před tím, než zmizela, použila kradenou kreditní kartu k objednání jídla v několika místních restauracích, za což vyvázla s podmínkou. Večer 5. února 2004 měla náročný telefonát se sestrou Kathleen, kterou téhož večera propustili z protialkoholní léčebny. Už cestou domů kvůli lehkovážnosti svého přítele znovu pila…
Sobota 7. února 2004 pro ni začala jako běžný pracovní den - odpoledne měla směnu v univerzitní galerii. Krátce po půlnoci cestou z večírku však havarovala s vozem svého otce na parkovišti u kolejí v městečku Hadley. Mauru našli sedět v autě, viditelně rozrušenou a v slzách. Podle policistů byla pravděpodobně pod vlivem alkoholu, dechovou zkoušku u ní ale neudělali.
V neděli 8. února telefonovala Maura svému příteli Billymu Rauschovi. Podle jeho pozdější výpovědi byl hovor emocionální, Maura během něj plakala, důvod ale nevysvětlila. Její poslední telefonát byl do její vlastní hlasové schránky, zda jí tam někdo nenechal zprávu.
Nikdo z rodiny ani přátel tehdy netušil, že během následujících 24 hodin Maura opustí univerzitní kampus a beze stopy zmizí.
Pondělí: příprava k odjezdu
Ráno 9. února 2004 Maura Murrayová rozeslala e-maily profesorům a svému nadřízenému v galerii. Oznámila v nich, že bude týden mimo kvůli úmrtí v rodině. Později se ovšem ukázalo, že nikdo neumřel. Kolem 15:40 vybrala z bankomatu 280 dolarů, tedy téměř veškeré své úspory. Podle kamer byla sama. Odpoledne v obchodě nakoupila alkohol za zhruba 40 dolarů - víno, vodku a likéry. I tentokrát bez doprovodu.
Na univerzitním počítači vyhledala trasy do oblasti Berkshires a do Burlingtonu ve Vermontu a zatelefonovala majiteli rekreačního domu v Bartlettu v New Hampshire, který si rodina dříve pronajímala. Ten jí však dům nepronajal.
Pak opustila kampus ve svém černém voze Saturn. Vzala si doklady, učebnice, alkohol a zřejmě malý batoh. Většina jejích osobních věcí byla uložená v krabicích - dodnes se neví, zda je sbalila, či teprve nestihla vybalit, protože se na kolej přestěhovala jen před necelými dvěma týdny. Na nich však ležel vytištěný e-mail adresovaný jejímu příteli, který naznačoval vztahové problémy.
Poslední zastávka
Do oblasti Haverhill v New Hampshire Maura dorazila krátce po sedmé večer. Místo, kde následně havarovala, leží na Route 112, silnici známé také jako Wild Ammonoosuc Road, zhruba 150 kilometrů severně od univerzitního kampusu. Je to odlehlý, zalesněný úsek s několika roztroušenými domy. Okolnosti nehody zůstávají nejasné, její vůz však havaroval naproti domu manželů Westmanových.
Právě Faith Westmanová zavolala v 19:27 policii a nahlásila auto mimo vozovku. O několik minut později u nehody zastavil i místní řidič školního autobusu Butch Atwood, který bydlel nedaleko.
Podle pozdějšího ověření však asistenční služba AAA žádný hovor od Maury nepřijala. Atwood se vrátil domů a v 19:43 sám kontaktoval policii. To bylo taky naposledy, kdy někdo Mauru Murrayovou prokazatelně viděl.
Devatenáct minut ticha
Podle oficiální dokumentace dorazil důstojník John Monaghan na místo v 19:46 - necelých devatenáct minut po nahlášení. Vůz Saturn stál mimo silnici, byl zamknutý a prázdný. Po Mauře Murrayové ani stopy.
Do případu vnášejí další pochybnosti svědecké výpovědi. Faith Westmanová později uvedla, že už kolem 19:37 zahlédla u nehody vozidlo připomínající policejní SUV, tedy zhruba o deset minut dříve, než uvádí oficiální čas příjezdu hlídky. Policie tento rozpor nikdy jednoznačně nevysvětlila.
Právě toto krátké a nejasné časové okno patří k největším záhadám celého případu. Dodnes není jasné, zda Maura z místa odešla pěšky do okolních lesů, nastoupila do projíždějícího auta, nebo se stalo něco zcela jiného.
Co zůstalo v autě
V havarovaném autě (na fotografii) našli policisté prázdnou lahev od piva a stopy po červeném víně, které se mohlo vylít v důsledku nehody. Další alkohol - vodku, Kahlúu a Bailey’s - měla Maura zabalený v krabicích. Na sedadle ležely papíry, mimo jiné pokyny od automechanika a telefonní číslo na jeho známého.
Podle policejní zprávy byla nejspíš řidička pod vlivem alkoholu. Řidič autobusu Butch Atwood, který se s ní krátce po nehodě bavil, však později vypověděl, že žádné známky opilosti nepozoroval.
Pozornost vyšetřovatelů i veřejnosti přitáhl také hadřík zasunutý do výfuku vozidla. Jeho účel nikdy nikdo spolehlivě nevysvětlil a spekulace o možné přípravě fingované nehody či sabotáži od někoho jiného zůstaly bez důkazů.
Z auta zmizel mobilní telefon, platební karty a pravděpodobně i malý batoh s osobními věcmi. Maura však měla na sobě tmavou bundu a džíny - oblečení nevhodné pro delší pobyt venku v mrazivém počasí, kdy se teploty pohybovaly kolem nuly.
Zůstává proto otázka: kam Maura Murrayová zmizela?
Zmizela beze stopy
Pátrání po Mauře Murrayové začalo hned následujícího rána. Policejní psi sledovali stopu vedoucí zhruba sto metrů východně od havarovaného vozu, poté ji ztratili uprostřed silnice. Vyšetřovatelé z toho usoudili, že Maura mohla nastoupit do jiného vozidla. Přímý svědek, který by viděl někoho odcházet nebo odjíždět, se ale nikdy nepřihlásil. Prohledávání okolních lesů a terénu nepřineslo žádný výsledek.
Rozsáhlejší pátrací akce následovaly v únoru a březnu 2004. Zapojily se do nich stovky dobrovolníků, policejní jednotky i vrtulníky. V roce 2009 případ vyšetřovatelé převedli na specializovanou jednotku New Hampshire Cold Case Unit a oficiálně označili jako „podezřelé zmizení“.
Další pátrání proběhlo v dubnu 2022 v oblastech Landaff a Easton. To se zaměřilo na lesy i opuštěné objekty. Policie však ani tehdy neoznámila nalezení nových důkazů, které by osvětlily, co se s Maurou Murrayovou stalo.
FBI, média a internetová komunita
V lednu 2022 vydala FBI k případu Maury Murrayové celonárodní upozornění prostřednictvím systému ViCAP, databáze určené k propojování informací o závažných a potenciálně souvisejících zločinech. O tento krok požádal úřad generálního prokurátora státu New Hampshire s cílem získat od veřejnosti nové podněty. Šlo o snahu rozšířit vyšetřovací dosah.
Případ mezitím získal mimořádnou mediální pozornost. Objevil se v pořadech jako 20/20 či Disappeared a v roce 2017 mu televizní stanice Oxygen věnovala šestidílnou dokumentární sérii The Disappearance of Maura Murray. Ta jej popsala jako jednu z prvních velkých kriminálních záhad digitální éry. V době Mauřina zmizení existoval Facebook teprve pět dní, přesto se případ brzy stal magnetem pro online komunity. Diskusní fóra jako Reddit či dnes již zaniklý Topix zaplavily tisíce příspěvků a teorií - od dobrovolného útěku přes sebevraždu až po únos.
Její otec, výše na snímku, hovoří s novináři potom, co se zjistilo, že další stopa vedoucí k nalezení Maury se ukázala jako slepá.
Teorie bez odpovědí
Hlavní teorie ohledně zmizení Maury Murrayové zahrnují útěk, sebevraždu, nehodu v odlehlém terénu nebo únos. Žádnou z nich však vyšetřovatelé nepotvrdili. Její otec Fred Murray dlouhodobě věří, že Mauru někdo unesl, zatímco někteří další blízcí poukazují na její psychickou nepohodu před zmizením a zvažují možnost sebevraždy.
V roce 2006 policejní psi údajně upozorňovali na možné stopy lidských ostatků poblíž Bradley Hill Road, ale výkopy nic neodhalily. V roce 2021 se na Loon Mountain našly kosterní pozůstatky - analýza však potvrdila, že nepatřily Maury Murrayové. Dodnes tak neexistuje žádný přímý důkaz o jejím osudu a případ zůstává záhadou.
Nevyřešená záhada dvou dekád
Zmizení Maury Murrayové tak i po více než 21 letech zůstává nevyřešené. Krátké časové okno - pouhých devatenáct minut mezi nahlášením nehody a příjezdem policistů - a úplná absence fyzických stop učinily z případu záhadu, která odolává všem pokusům o objasnění.
Rodina stále udržuje kampaň aktivní prostřednictvím webu mauramurraymissing.org a vyzývá veřejnost, aby poskytla jakékoliv informace.
Maura Murray je i dnes vedena jako pohřešovaná osoba. Její osud zůstává neznámý a případ připomíná, že i v éře digitálních stop mohou lidé zmizet beze stopy - a některé záhady zůstávají bez odpovědi navzdory desetiletím snahy.
ŽIVĚPo ruských nočních útocích je na Ukrajině přes milion lidí bez elektřiny
Po ruských nočních útocích je na Ukrajině více než 1,2 milionu lidí bez dodávek elektřiny. Uvedl to v sobotu ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. V Kyjevě se v důsledku útoků podle starosty Vitalije Klička ocitlo téměř 6000 budov bez dodávek tepla.
Tajemství Divoké Šárky: nacisté tam budovali pevnost, vězně po práci popravili
Jen pár metrů od tramvajové točny v pražské Divoké Šárce začíná jiný svět. Svět betonu a zapomenutých tragédií. Pod šáreckými skalami se táhnou stovky metrů chodeb, které tam vybudovali nacisté v roce 1943. Neměl to být jen úkryt, ale záložní mozek ruzyňského letiště. Pevnost, ze které chtěli Němci ovládat nebe nad Prahou. Dnes jsou tajuplné prostory domovem netopýrů.
Brazilský prezident kritizuje Radu míru. Chce si vytvořit vlastní OSN, obviňuje Trumpa
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se pokouší vytvořit novou Organizaci spojených národů (OSN), jejímž jediným vůdcem by byl on sám. Reagoval tak na Trumpův návrh na zřízení Rady míru, uvedla agentura AFP.
Zabíjí voda i krokodýli. Nebezpeční plazi se při povodni dostali až k domům
Poté, co vydatné deště a povodně postihly Mosambik a další státy jižní Afriky, varují úřady v zaplavených městech a obcích před výskytem krokodýlů. Při záplavách v zemi zahynulo nejméně 13 lidí, tři z nich podle agentury AP usmrtili právě tito plazi.