Benative
24. 1. Milena
Policie našla jen prázdný vůz. Příběh studentky, která záhadně zmizela uprostřed lesů

Dan Poláček
Dan Poláček,Linda Veselá

Únorový večer roku 2004 navždy změnil životy rodiny Murrayových ze Spojených států. Jednadvacetiletá Maura Murrayová havarovala na odlehlé silnici v Bílých horách. Přestože policie dorazila na místo za necelých dvacet minut, po řidičce nezůstala jediná stopa. Případ zůstává i po více než dvou desetiletích nevyřešený - a otázka, kam Maura zmizela, stále visí ve vzduchu.

Studentka, která zmizela za 19 minut

Byl únorový podvečer roku 2004. Řidič autobusu Butch Atwood zastavil u havarovaného auta s zapadlého v závěji na silnici 112 v americkém státě New Hampshire. Mladé ženě za volantem nabídl pomoc. Odmítla s tím, že už zavolala asistenci. O devatenáct minut později dorazili na místo policisté - vůz byl prázdný, po řidičce ani stopa.

Žena, která zmizela, byla jednadvacetiletá studentka ošetřovatelství Maura Murrayová.

Studentka vojenské akademie Maura Murray na fotografii v galauniformě West Point během oficiální události před svým zmizením v únoru 2004.
Studentka vojenské akademie Maura Murray na fotografii v galauniformě West Point během oficiální události před svým zmizením v únoru 2004.

Případ rychle přitáhl pozornost médií i veřejnosti. Krátké časové okno zmizení, rozporuplná svědectví a naprostá absence stop vytvořily ideální živnou půdu pro spekulace. Záhada se navíc začala šířit v době, kdy se teprve rodila online komunita zabývající se skutečnými kriminálními případy: zmizení Maury Murrayové se stalo jedním z prvních velkých případů, které začali amatérští detektivové rozebírat na internetu.

Tajemství Divoké Šárky: nacisté tam budovali pevnost, vězně po práci popravili

Jen pár metrů od tramvajové točny v pražské Divoké Šárce začíná jiný svět. Svět betonu a zapomenutých tragédií. Pod šáreckými skalami se táhnou stovky metrů chodeb, které tam vybudovali nacisté v roce 1943. Neměl to být jen úkryt, ale záložní mozek ruzyňského letiště. Pevnost, ze které chtěli Němci ovládat nebe nad Prahou. Dnes jsou tajuplné prostory domovem netopýrů.

