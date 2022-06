Mate vybrané plavky pro léto 2022?

Léto se k nám blíží mílovými kroky a kromě přípravy na plavkovou sezonu v podobě snahy zhubnout nějaké to kilo je na čase porozhlédnout se po nových plavkách.

Možná se už nemůžete dočkat, až strávíte slunnou dovolenou někde u moře, ale k tomu potřebujete slušivé plavky, ve kterých u vody zazáříte. Už máte vybrané plavky pro léto 2022?

Jaké trendy ovládnou letošní léto?

Není tajemstvím, že se móda řídí různými trendy, které přichází a odchází a každou sezonu se mění. Letos tomu nebude jinak. Pokud se snažíte jít s módou a udržet krok s aktuálními trendy, určitě vás zajímá, co bude in letošní plavkovou sezonu.

Možná vás to překvapí, ale největším hitem tohoto roku budou jednobarevné modely. A je jedno, jestli půjde o jednodílné nebo dvoudílné dámské plavky. V obou případech to všemožným barevným variacím a divokým vzorům natřou jednobarevné kousky.

Zdají se vám jednobarevné plavky nudné a nezajímavé? Vůbec ne! Právě naopak působí minimalistickým a nadčasovým dojmem, který jde ruku v ruce s aktuálně panujícími trendy.

Nebojte se rafinovaných střihů a řasení

Při výběru plavek se určitě nemusíte bát zvolit rafinovanější střih. Těm totiž letošní léto doslova nahrává a v kombinaci s jednobarevným provedením důmyslnější a klidně i svůdnější střih vypadá opravdu moc pěkně.

Ať už se rozhodnete pro jednodílné plavky, které rozhodně nejsou tabu, nebo zvolíte bikiny, ani řasení na plavkách není chybnou volbou. Řasení dodá plavkám úplně jiný rozměr a přiláká pozornost vašim směrem.

Jak vybrat plavky podle typu postavy?

Najít pro sebe dokonale padnoucí plavky může být pořádně tvrdý oříšek. Na první pohled mohou vypadat perfektně, ale jakmile si je vezmete na sebe, veškeré nadšení se rozplyne jako pára nad hrncem. Šikovným vodítkem pro výběr plavek může být typ postavy, který vám příroda nadělila do vínku.

Máte-li postavu typu jablko, která je typická pro široký hrudník a větší bříško, nebojte se plavek určených pro plnoštíhlé. Jednodílné plavky krásně protáhnou a na pohled zúží vaši postavu.

Majitelky postavu trojúhelníku, které mají úzká ramena, ale zato široké boky, by pro sebe měly najít plavky s výrazným horním dílem a naopak méně výraznými kalhotkami. Dobrou volbou jsou plavky se zavazováním za krkem, kdy se nemusíte bát ani výraznějších vzorů.

Postava "na kluka" a přesýpací hodiny

Říkají vám, že máte spíše klučičí postavu? Nezoufejte, i vy můžete v dobře zvolených plavkách udělat velkou parádu. Dámské plavky vhodné pro majitelky atletické postavy mají bokové kalhotky se zavazováním, skvělou práci odvedou push-up košíčky, které dodají objem i tam, kde ho od přírody moc není.

Zapomenout nesmíme ani na ženy, které mají postavu přesýpacích hodin. Vaše postava je označována jako ideální a co se výběru týče, máte prakticky volnou ruku. Budou vám slušet bikiny i jednodílné plavky.

Plavky, které schovají nedostatky

Málokterá žena je spokojená se svou postavou. Asi každá by na sobě našla minimálně jeden nedostatek. Pokud patříte k ženám, které se nechtějí odhalit více, nežli je nutné, vsaďte na plavky známé jako tankiny.

Poznáte je podle klasického spodního dílu a vršku připomínajícího tílko. Volný vršek schová větší bříško nebo třeba strie, které jsou pro vás vzpomínkou po porodu.

Ať vypadáte u vody dobře oba dva

Nejen ženy myslí na to, aby jim to u vody slušelo. Stále více mužů vybírá pánské plavky tak, aby v nich dobře vypadali. Už dávno neplatí, že by jediným nositelným kouskem byly pánské plavky ala slipy. Mnoho mužů se spoléhá na volnější střih, dávají přednost šortkám.

Co se barev a vzorů týče, u moře nebo někde na koupališti nepotkáte mnoho chlapů, kteří by se nebáli sáhnout po výrazném vzoru. A možná je to škoda. Nespoléhejte se jen na černou nebo tmavě modrou barvu, ale buďte odvážní a zvolte něco křiklavějšího, nebo rovnou nějaký pěkný vzor.