Máte větší úzkosti a deprese? Možná za to může váš pes, ukázala britská studie

Tržby za balené potraviny a drogistické zboží v prodejnách takzvaného tradičního trhu, tedy s plochou do 400 metrů čtverečních, od loňského července do letošního srpna meziročně vzrostly o 3,8 procenta. Hypermarkety a supermarkety za stejné období zaznamenaly růst tržeb o 1,9 procenta. Vyplývá to z dat společnosti NielsenIQ.

Podle této společnosti bude následující období pro malé obchody v konkurenci nadnárodních řetězců vzhledem k tlaku na cenu ze strany zákazníků a rostoucím nákladům obchodů zatěžkávací zkouškou.