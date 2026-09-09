Ráno se podíváte do zrcadla a místo svěžího pohledu vás přivítají tmavé kruhy nebo nevzhledné váčky? Ne vždy za ně může probdělá noc. Kromě únavy hraje roli genetika, věk, stres, pitný režim, ale někdy také zdravotní stav.
Tmavé kruhy pod očima zná snad každý. Někdo je má odjakživa, jinému se objeví po náročném týdnu nebo probdělé noci. Jenže pokud se charakteristické zbarvení pod očima objeví náhle, přetrvává nebo se k němu přidají další potíže, nemusí jít jen o kosmetickou vadu. Tělo tím může upozorňovat, že se s ním něco děje.
Za kruhy pod očima může stát celá řada běžných příčin. Svou roli hraje genetika, věk, stres, nedostatek spánku, dehydratace nebo přirozená anatomie obličeje. Výraznější mohou být také u lidí s tmavším pigmentem. Podle lékařů však může vzhled očního okolí ovlivnit i stav organismu.
„Kůže v oblasti očí je velmi jemná. Má sílu pouze desetinu jednoho milimetru, to znamená, že je až třikrát tenčí než v ostatních částech obličeje. Pod jejím povrchem je mnoho drobných cévek, které propouštějí krevní barvivo. To pak je příčinou vzniku tmavých kruhů pod očima,“ vysvětluje dermatolog Jan Kučera.
Únava přitom může tmavé zbarvení ještě zvýraznit. „Vzhled pak ještě zhoršuje únava, při které vázne mikrocirkulace krve v oblasti kolem očí. To se projevuje právě tmavou až modro-šedou barvou,“ dodává odborník.
Chudokrevnost i problémy s játry
Tmavé kruhy samy o sobě nejsou diagnózou. Pokud se ale objeví nově a současně se člověk necítí dobře, mohou být jedním z doprovodných znaků zdravotního problému.
Podle lékařky interní medicíny Eve Glazierové z amerického UCLA Health mohou s tmavším zbarvením pod očima souviset například astma, alergie, poruchy krevního oběhu, hormonální změny, nedostatečná výživa nebo chudokrevnost. Souviset mohou také s onemocněními, která postihují játra nebo ledviny. Kruhy se mohou objevit i v souvislosti s některými léky.
„U některých lidí mohou být tmavé kruhy pod očima jedním z projevů zdravotního problému. Samy o sobě ale konkrétní onemocnění nepotvrzují. Důležité je všímat si dalších příznaků a změn zdravotního stavu,“ upozorňuje Glazierová.
Zpozornět je třeba hlavně při náhlé změně
Pokud má někdo tmavé kruhy pod očima celý život a jinak je zdravý, není důvod kvůli nim propadat panice. Jiná situace nastává, když se jejich vzhled výrazně nebo náhle změní. Zvlášť pokud se současně objeví výrazná únava, dehydratace, změny apetitu, úbytek na váze nebo jiné neobvyklé potíže. V takovém případě je vhodné obrátit se na lékaře.
Zdravotní souvislost však nemusí být vždy tak závažná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Tmavé zbarvení pod očima může být spojeno také s alergiemi. U alergiků může hrát roli například ucpaný nos a změny v prokrvení oblasti kolem očí. Kůže pak může působit tmavší a unavenější.
Podobně mohou vzhled očního okolí ovlivnit i některá chronická onemocnění, například astma. Další možnou příčinou jsou hormonální výkyvy. Změny v organismu se mohou projevit mimo jiné na kvalitě a vzhledu pokožky.
„Roli mohou hrát také faktory životního stylu, jako je nevhodná strava, nedostatek spánku a dlouhodobé či nadměrné kouření nebo konzumace alkoholu,” dodala lékařka.
Ani v těchto případech ale neplatí, že tmavé kruhy automaticky znamenají konkrétní diagnózu. O příčině rozhoduje až celkový obraz a případné lékařské vyšetření.
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Zdroj: autorský text, UCLA Health
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