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Máte doma Betadine? Jedna šarže má na obalu chybu, která mění všechno

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Na krabičce stojí, že vydrží ještě dva roky, ve skutečnosti mu ale trvanlivost končí teď. Kvůli chybě v tisku stahují lékárny jednu šarži oblíbené dezinfekční masti. Jak zjistíte, jestli se vás to týká?

Jodová mast je funkční dezinfekce, teď ji ale našli špatně označenou.
Jodová mast je funkční dezinfekce, teď ji ale našli špatně označenou.Foto: Shutterstock – Sergio Photone
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Společnost Pharmedex stahuje z lékáren jednu šarži masti Betadine 100 mg/g v tubě o hmotnosti 30 g. Stažení oznámil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Týká se šarže 312, na které firma uvedla datum použitelnosti 10/2028. Správně mělo na obalu stát 10/2026, takže mast ve skutečnosti dosloužila koncem letošního října a ne až za dva roky.

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Pharmedex mast do Česka dováží takzvaným souběžným dovozem. To znamená, že ho nakupuje v jiné zemi Evropské unie a tady ho prodává s českým obalem a příbalovým letákem.

Betadine obsahuje jodovaný povidon, který ničí bakterie, viry i plísně. Lidé ji běžně používají na drobná poranění, odřeniny nebo popáleniny. Stažení se týká lékáren a zdravotnických zařízení, pacienti léky vracet nemusí.

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Pokud ale máte doma tubu se šarží 312 a datem 10/2028, počítejte s tím, že jí trvanlivost končí právě teď. Lék po skutečném datu použitelnosti nemusí fungovat tak, jak má.

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Zdroj: SÚKL

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