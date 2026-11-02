Na krabičce stojí, že vydrží ještě dva roky, ve skutečnosti mu ale trvanlivost končí teď. Kvůli chybě v tisku stahují lékárny jednu šarži oblíbené dezinfekční masti. Jak zjistíte, jestli se vás to týká?
Společnost Pharmedex stahuje z lékáren jednu šarži masti Betadine 100 mg/g v tubě o hmotnosti 30 g. Stažení oznámil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).
Týká se šarže 312, na které firma uvedla datum použitelnosti 10/2028. Správně mělo na obalu stát 10/2026, takže mast ve skutečnosti dosloužila koncem letošního října a ne až za dva roky.
Pharmedex mast do Česka dováží takzvaným souběžným dovozem. To znamená, že ho nakupuje v jiné zemi Evropské unie a tady ho prodává s českým obalem a příbalovým letákem.
Betadine obsahuje jodovaný povidon, který ničí bakterie, viry i plísně. Lidé ji běžně používají na drobná poranění, odřeniny nebo popáleniny. Stažení se týká lékáren a zdravotnických zařízení, pacienti léky vracet nemusí.
Pokud ale máte doma tubu se šarží 312 a datem 10/2028, počítejte s tím, že jí trvanlivost končí právě teď. Lék po skutečném datu použitelnosti nemusí fungovat tak, jak má.
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Zdroj: SÚKL
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