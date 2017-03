Mass Effect Andromeda: Skvělá hra o budoucnosti lidstva a dobývání vesmíru, trollům navzdory

před 4 hodinami

Nová hra ze série Mass Effect vzbuzuje silné emoce a spoustu kritiky, jako pravý otloukánek. V jádru je Andromeda vesmírná opera, která přejala herní principy z Dragon Age Inquisition. Nové postavy a posádka lodi Tempest tvoří skvělý tým, jen mimozemšťanů mohlo být víc.

Praha - O Andromedě jste už nejspíše slyšeli.

Má strašidelné animace obličejů v příběhových rozhovorech a hráče zahltí trapnými úkoly, které mají jen vyplnit čas.

Ta kritika není úplně bezdůvodná. Zároveň ale zdaleka nepopisuje jednu z nejrozsáhlejších her na hrdiny posledních let spravedlivě.

Když se přenesete přes "výběr toho nejhoršího", a začnete sami hrát, objevíte novou galaxii plnou zajímavých postav i úkolů.

Zjistíte taky, jak strašně rozmazlení jako hráči jsme. Největší slabinou Mass Effectu Andromeda totiž není nedokonalá animace nebo několik slabších rozhovorů, ale existence her jako je Zaklínač 3 nebo Horizon Zero Dawn.

V Galaxii vzdálené 600 let

Herní série Mass Effect před pěti lety skončila pro fanoušky velkým rozladěním.

Trilogie věnovaná milovanému veliteli (nebo velitelce) Shepardovi/Shepardové skončila nečekaně a v rozporu s tím, co autoři budovali od roku 2007.

Fanoušci si dokonce vynutili mírně upravený konec, který jim nabídl alespoň nějakou útěchu a lépe boj lidstva o budoucnost uzavřel.

Autoři hry se s nepěkným koncem života na Mléčné dráze vypořádali jednoduše: vyslali několik vesmírných lodí s desítkami tisíc uspaných obyvatel na cestu do vzdálené galaxie Andromeda.

Kritizované animace a namluvění postav v nejnovějším díle ságy Mass Effect nejsou tak špatné, jak se řká... | Video: Otakar Schön | 04:30

A protože je Andromeda hodně daleko i na lodě s pohonem typu Mass Effect, posunuli se i v čase o 600 let kupředu.

Hledání nového domova pro desítky tisíc kolonizátorů je úkol vzbuzující pocit zodpovědnosti i v ideálních podmínkách.

Ty ale po příletu na místo určení nečekají. Místo "zlatých světů" plných mléka a strdí čekají na hlavního hrdinu nebo hrdinku jen samé problémy.

Od agresivní mimozemské rasy až po sabotáže na předsunuté základně, která měla připravit podmínky pro přílet kolonizátorů.

Fanoušky původní trilogie potěší přítomnost známých mimozemských ras z prvních dílů, i chvíle, kdy se nový příběh protkne s tím, co znají. Největší paradox přitom spočívá v přítomnosti umělé inteligence.

V prvních třech dílech šlo o zakázanou technologii, v Andromedě se bez umělé inteligence SAM nikam nehnete.

Dojde samozřejmě i na pokročilé technologie dávno zapomenutých ras a hádanky logické i prostorové, až budete hledat cestu do mimozemských podzemních komplexů.

Spousta herních systémů

Mass Effect Andromeda je hra, která nováčky může v prvních hodinách zahltit a možná i odradit.

První hodinu si budete v podstatě jen povídat, aby vás autoři dostali do obrazu. Rozhovory se členy vaší posádky či původními obyvateli Andromedy tvoří zásadní složku hry.

K tomu ještě patří čtení spousty e-mailů, záznamů v deníku, dokumentů nalezených při prozkoumávání nové galaxie…

To vše je hrám od Bioware vlastní. Pro spoustu českých hráčů ale bude v plném vychutnání si této části hry překážkou nutnost znalost angličtiny.

Českou verzi takto rozsáhlá hra nedostala, protože by se to vývojářům jednoduše nevyplatilo.

V úvodní hodince se seznámíte také se zásadním prvkem své výbavy - skenerem, který s pomocí umělé inteligence analyzuje okolí a mimo jiné slouží i jako automatický překladač.

Skenování okolí připomíná vyhledávací funkci v jiné hře od studia Bioware - fantasy hře na hrdiny Dragon Age: Inquisition. A není to jediná společná vlastnost obou her.

Online hry na hrdiny

Stejně jako Inkvizice připomíná i Andromeda do značné míry online hry na hrdiny. Může za to otevřený svět, ale také spousta málo podstatných úkolů bez vlivu na hlavní příběhovou linku a často se spokojí jen s tím, že někde nasbíráte pár vzorků nerostů nebo něco zabijete.

Ještě, než se vydáte na první misi poté, co vaše "archa" dorazí na místo určení, se seznámíte s další částí hry - vývojem postavy a systémem "povolání" respektive s tím, že typická povolání známá i z původní trilogie v Andromedě nenajdete.

Už při tvorbě vlastní postavy, která má příjmení Ryder a pohlaví, křestní jméno i tvář, si vyberete některou z variant povolání, jako je voják nebo průzkumník.

Zároveň vám ale hra vysvětlí, že bez ohledu na tuto volbu si můžete vybírat schopnosti a speciální dovednosti podle libosti. V nabídce jsou hned tři typy schopností: práce se zbraněmi, bionické implantáty (něco jako vesmírná magie) a používání technologií.

Nové dovednosti lze získat za body, které jsou odměnou za dosažení nové úrovně, tak jak to ve hrách na hrdiny bývá.

Kromě toho ale získáváte také body za skenování neznámých objektů, body pro vylepšování svého vozítka Nomad, které slouží k rychlému přesunu na povrchu planety (ale beze zbraní) a také na vylepšování základny Nexus, která slouží jako útočiště kolonistů (většinou ještě v kryonickém spánku).

Vylepšení v podstat spočívá v tom, že rozmrazíte specialisty, kteří vám pak zajistí tu dodávky minerálů, tu finanční pomoc nebo rozšíření kapacity "batohu".

Ani po "vylodění" se ještě nedočkáte střetu s novými civilizacemi nebo políbení země na nové planetě.

Čeká na vás první seznámení s Nexem, který rozhodně není ve stavu, v jakém byste ho čekali. Tam se seznámíte také s vojenskými operacemi, které mohou probíhat jako online bitvy s dalšími hráči nebo čistě velitelsky.

Jenom vyberete operaci, zadáte její splnění a za nějaký čas se dočkáte odměny. Přesně tak, jak to fungovalo v Dragon Age Inquisition.

Konečně planeta

Mass Effect Andromeda není hra pro netrpělivé, ale nakonec se opravdu dostanete k prvnímu výsadku.

A pak oceníte nový bojový systém, a také drobnost - malý jetpack, který je součástí skafandru a umožní vám poměrně snadno zdolávat překážky. Budete jej používat často, možná častěji než skener propojený s umělou inteligencí, a rozhodně s větší radostí.

Největší změnou proti původní sérii Mass Effect je ale samotný systém soubojů. Ve hře jich není málo, Andromeda má své "vetřelce", kterým se říká Kett a kteří jsou stejně jako ostatní mimozemské rasy v Mass Effectu podivuhodně humanoidní.

Vývojáři z Mass Effectu do hry přidali možnost využívat elegantně krytí, které zajistí budovy nebo balistické štíty, které vybudovali vaši nepřátelé.

Stačí se se zbraní v ruce přiblížit k potenciálnímu krytu, hned se k němu přitisknete a nepřítel vás nemůže tak dobře trefit. Většinou se ale budete chtít vrhnout přímo do boje.

Odstřelování je zábava, ale díky silným zbraním na blízko kombinovaným s vesmírnou magií je akční boj tváří v tvář nepřátelům zábavnější a často efektivnější.

Do boje přitom s sebou berete dvojici členů posádky ze šesti celkem možných. V boji je můžete ovládat jen omezeně zadáváním příkazů k pohybu, nemůžete se přepnout do jejich postavy a užívat jejich schopností.

Je to trochu škoda, ale přispívá to k akčnímu pojetí této části hry. Snad aby autoři vyvážili tu dobu strávenou čtením a posloucháním in formací v rozhovorech.

Obsazením první planety ale hra jen začíná. Zatím jste potkali jen jednu agresivní rasu mimozemšťanů, zjistili něco o nečekaných možnostech úprav klimatu, ale spousta záhad i zábavy teprve čeká.

Nádherná na PC a OLED televizi

Technické zpracování Andromedy je kontroverzní. O animacích postav i obličejů koluje spousta vtipů, stejně tak kolují i příklady nepovedených dialogů.

Minimálně u technické stránky věci je to ale bouře ve sklenici vody. Ano, animace nejsou tak dokonalé jako ve hrách Horizon Zero Dawn nebo Uncharted 4, ale také nejsou nijak tragické.

Většina je poměrně dobrá, část trpí tím, že spoustu rozhovorů animoval program bez zásahu lidských animátorů. Ve hře, ve které je několik desítek hodin rozhovorů je to pochopitelné.

Vedle animací je ale zbytek hry - který využívá spoustu moderních technologií včetně HDR - dokonce i na PC.

Většinu hry jsem zatím odehrál na Xboxu One S, na kterém vypadá Andromeda pěkně, lépe než Inkvizice, ale ne tak krásně jako Horizon Zero Dawn na PlayStation 4.

Hodně pomáhá i HDR a OLED televize, kterou jsem souběžně s hraním Mass Effectu testoval.

Viděl jsem ale také Andromedu na monstrózním PC se dvojicí grafických karet GeForce 1080 Ti v nativním 4K na ještě větší OLED televizi díky malé ukázkové akci českého zastoupení nVidie.

A to byla věc, ze které člověku padala brada. Kvalita detailů, hra světel a stínů a kontrastu funguje na jedničku. Navíc se Andromeda dá hrát ve slušné kvalitě i na méně výkonných strojích - bez problémů běžela i na notebooku Acer Aspire VX s mobilní GeForce 1050.

Do technického zpracování patří také nadprůměrné namluvení postav - desítky a desítky hodin mluveného slova, vynikající soundtrack…

Pak jsou tu ale také drobnosti, které neskutečně vadí - třeba absence mini mapy, kterou supluje pouze kompas s ikonami úkolů naznačujícími směr cesty.

Nebo nemožnost rychle hru uložit, nebo nutnost držet tlačítka pro otevření dveří a další činnosti místo jejich stisku, což bude vadit hlavně na PC při haní na myši a klávesnici.

Mass Effect toho ve výsledku nabízí hodně, ale chce trpělivost.

Není to hra na víkend, dokončení vyžaduje přibližně 100 hodin, i když se dá projít i za polovinu, možná méně. Ale otázkou je, proč by měl někdo v Andromedě spěchat, když jen cesta tam zabrala 600 let.

autor: Otakar Schön