„Masožravé bakterie“ se šíří evropskými moři. Turisté by měli být opatrní

Vlny veder, které letos zasáhly jižní Evropu, mají vedle rekordních teplot ještě jeden méně viditelný důsledek. Teplejší mořská voda vytváří příznivé podmínky pro množení bakterií rodu Vibrio, kvůli nimž některé španělské úřady preventivně omezily koupání na vybraných plážích.
V médiích se pro ně často používá označení „masožravé bakterie“. Podle epidemioložky Michaely Špačkové ze Státního zdravotního ústavu je však takové pojmenování zavádějící.
„Nejde o bakterie, které by požíraly tkáň. Některé druhy, především Vibrio vulnificus, ale mohou vyvolat velmi agresivní infekce měkkých tkání s rychlým rozvojem nekrózy. Tyto případy jsou však vzácné a týkají se především rizikových osob,“ vysvětluje lékařka.
Nejčastější cestou nákazy je kontakt otevřené rány s mořskou vodou. Infekce se může projevit zarudnutím, bolestí, otokem nebo tvorbou puchýřů. V těžkých případech se zánět šíří velmi rychle a může vést až k sepsi. Další možností je konzumace kontaminovaných mořských plodů, zejména syrových ústřic. V takovém případě se objevují průjmy, bolesti břicha, nevolnost či zvracení.
Nejde jen o Španělsko
V kontextu současné situace ve Španělsku je podle Špačkové důležité zdůraznit, že zvýšený výskyt vibrií ani preventivní uzavírání některých pláží nejsou důvodem k panice.
„Jde spíše o upozornění, že v období velmi teplé mořské vody není vhodné vstupovat do moře s otevřenými ranami, oděrkami nebo například po operaci. Drobná poranění je vhodné chránit voděodolným krytím a rizikovým osobám doporučit zvýšenou opatrnost,“ říká Michaela Špačková.
Podle ní opatření španělských úřadů odrážejí trend, který je patrný napříč Evropou. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) už několik let sleduje výskyt vibrií prostřednictvím speciální mapy rizikových oblastí. Podle epidemiologů lze zvýšený výskyt očekávat nejen ve Španělsku, ale také v Itálii, Řecku nebo dalších částech Středomoří.
Za vším stojí oteplování moří
Odborníci upozorňují, že klíčovou roli hrají stále častější vlny veder a dlouhodobá klimatická změna. „Tyto bakterie jsou přirozenou součástí mořského prostředí, ale jejich množení je výrazně závislé na teplotě vody. Optimální podmínky nacházejí zejména při teplotách nad 20 stupňů Celsia,“ vysvětluje Špačková.
Důsledkem je nejen vyšší počet případů, ale také rozšiřování bakterií do oblastí, kde byly ještě před několika lety považovány za vzácné. „Klimatické změny vytvářejí pro necholerová vibria stále příznivější podmínky a lze očekávat další geografické rozšiřování těchto bakterií,“ dodává. Podle ní nejde o hrozbu epidemie ani o zásadní riziko pro většinu turistů. U zdravých lidí bývá průběh infekce zpravidla mírný.
Kdo by měl být nejopatrnější
Zvýšenou obezřetnost by měli zachovávat především lidé s chronickým onemocněním jater, diabetici, pacienti s oslabenou imunitou, onkologicky nemocní nebo senioři. Právě u nich je riziko závažného průběhu infekce včetně rozvoje sepse výrazně vyšší.
Riziko nákazy je pro běžného zdravého turistu nízké a není důvod měnit plány na letní dovolenou. Odborníci přesto doporučují nevstupovat do moře s otevřenými ranami, čerstvým tetováním, oděrkami nebo pooperačními ranami. Pokud ke zranění dojde během pobytu, je vhodné ránu omýt pitnou vodou, vydezinfikovat a chránit voděodolným krytím. Opatrnost je namístě také při konzumaci mořských plodů. Riziko zvyšují zejména syrové ústřice a další mlži, proto odborníci doporučují dávat přednost tepelně upraveným pokrmům.
Kdy vyhledat lékaře
Ve většině případů probíhají infekce způsobené necholerovými vibrii mírně a nevedou k závažným komplikacím. Přesto by lidé neměli podceňovat první příznaky, zejména pokud se objeví po koupání v teplé mořské vodě nebo po konzumaci syrových mořských plodů. Pokud se v místě poranění objeví zarudnutí, bolest, otok nebo puchýře, doporučuje lékařka postižené místo důkladně omýt vodou a mýdlem, odstranit případné nečistoty a překrýt ránu čistým krytím.
Okamžitou lékařskou pomoc by měl člověk vyhledat v případě výrazné bolesti, rychle postupujícího otoku, tvorby puchýřů, horečky nebo celkového zhoršení zdravotního stavu. „Tyto příznaky mohou signalizovat rozvoj závažné infekce měkkých tkání, která vyžaduje neodkladnou léčbu antibiotiky a někdy i chirurgický zákrok,“ upozorňuje Špačková.
Po konzumaci kontaminovaných mořských plodů se mohou objevit průjmy, bolesti břicha, nevolnost nebo zvracení. Lékařské vyšetření je na místě při vysoké horečce, krvi ve stolici, známkách dehydratace, silných bolestech břicha nebo přetrvávajících potížích. „Pacient by měl lékaři sdělit, že se v předchozích dnech koupal v moři nebo konzumoval mořské plody. Tato epidemiologická informace může významně urychlit správnou diagnostiku a zahájení cílené léčby,“ dodává epidemioložka.
Zdroj: autorský článek, geoportal.ecdc.europa.eu, prolekare.cz, szu.gov.cz
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