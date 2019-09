Umělé maso z laboratoří bychom mohli jíst už brzy, pomůže to planetě, říká výrobce

O snižování uhlíkové stopy se v posledních týdnech mluvilo hlavně v souvislosti se švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou a její plavbou na klimatický summit. Podle amerického chemika Briana Spearse ale planetě víc než letecká doprava škodí průmyslový chov dobytka. Proto společně se svými kolegy založil startup New Age Meats, který si klade za cíl vyvinout cenově dostupné laboratorně vypěstované maso z kmenových živočišných buněk. Loni se Spearsově firmě podařilo z tkáně odebrané prasátku Jessie vyprodukovat první vepřové klobásky a letos o své práci přijede přednášet na třetí ročník technologického festivalu Future Port Prague. Ten se uskuteční 10. a 11. září na pražském Výstavišti.

Pokud bych byl člověk, který se až doteď nezajímal o ekologické problémy, jak byste mě přesvědčil, že svět potřebuje laboratorně vypěstované maso?

Řekl bych vám, že největším problémem lidstva jsou v současnosti klimatické změny a hrozba vyhynutí některých živočišných druhů. Proto bychom měli uvažovat, jak co nejvíc snížit produkci toxických látek, která vede ke klimatickým změnám. Jde hlavně o oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Zemědělský sektor dnes kvůli průmyslovému chovu hospodářských zvířat vytváří těchto látek nejvíc. Z hlediska klimatických změn tak dělá větší škodu než všechny další výrobní oblasti včetně dopravy. Produkuje 15 procent z celkového množství emisí skleníkových plynů. Laboratorně vypěstované maso z živočišných kmenových buněk je stejné jako běžné maso, ale jeho rozšíření by mohlo dramaticky zabrzdit nárůst oxidu uhličitého v ovzduší, a navíc při jeho výrobě nevzniká vůbec žádný metan ani oxid dusný.

Byla ochrana životního prostředí důvodem, proč jste se jako chemický inženýr rozhodl založit startup právě v potravinářském odvětví?

Určitě to byl hlavní důvod, ale důležitou roli pro mě hrály i další etické otázky. V současnosti chováme desítky miliard zvířat jenom proto, abychom je pak mohli porážet na maso. Některá z těchto zvířat žijí ve vyhovujících podmínkách, ale pro většinu z nich to rozhodně neplatí. Pokud si zakládáme na hodnotách lidskosti, měli bychom s tím skoncovat. Laboratorně vypěstované maso lidem poskytne úplně stejnou chuť i totožný obsah proteinů, ale žádné zvíře při jeho výrobě nebude muset jít na jatka.

Kde a kdy příběh vašeho umělého masa začal a jak jste s výrobou od té doby pokročili?

Loni v červenci jsme se v oblasti Marin County severně od San Franciska seznámili s prasátkem jménem Jessie. Tomu jsme pomocí biopsie odebrali malý kus tkáně, který jsme vzali do naší laboratoře v San Francisku. Potom jsme jednotlivé kmenové buňky z tkáně oddělili a nechali je se v bioreaktorech rozrůstat do nutričně bohatých svalů. Ve chvíli, kdy už byly dostatečně členité, jsme je opět rozdělili, aby některé zůstaly v podobě svalů a z jiných se stal naopak tuk. Na závěr jsme je zase spojili dohromady, díky čemuž vzniklo v podstatě mleté vepřové maso a odtud byl už jen krůček k našim klobáskám, které jsme poprvé představili na malé ochutnávce pro 40 lidí.

Jak jim klobásky zachutnaly a co na ně říkal kuchař?

Kolegům a novinářům, kteří přišli, jsme dali srovnat produkty ze zabitých zvířat a ty z naší laboratoře, ale neřekli jsme jim, co je co. Když ochutnali naše klobásky, oceňovali, jak jsou kořeněné a příjemně vyuzené, a nedokázali je rozlišit od masových klobásek, které si dávají třeba při anglické snídani. Takové reakce ale byly logické, protože laboratorně vypěstované maso je skutečné maso, takže tak musí i chutnat. Kuchař, který ho griloval, byl řezník, co dělá klobásky přes 20 let, takže byl zvědavý, jestli se ty naše budou dát porovnávat s těmi jeho - a zjistil, že ano.

Jak dlouho vám trvalo klobásky pro desítky lidí vyrobit?

Kmenové buňky se rozmnožují exponenciálním růstem, takže ze dvou máte čtyři, ze čtyř osm, z osmi šestnáct a tak dále. Čím větší vzorek tkáně tím pádem odeberete, tím rychleji se bude její původní objem násobit. I ten malý vzorek tkáně, který jsme na začátku odebrali Jessie, už obsahoval miliony kmenových buněk, takže se brzy rozrostl v miliardy a množství potřebné pro naši první ochutnávku jsme dosáhli přibližně za dva měsíce.

Mnozí výrobci umělého hovězího masa nechávají odebrané buňky růst v krevním roztoku z kravích plodů, což může být z pohledu potenciálních zákazníků etický problém. Je tohle důvod, proč jste se rozhodl pracovat s vepřovou tkání?

Vepřové maso jsme si s mými kolegy vybrali hlavně proto, že metody množení vepřových tkání jsou nejvíc prozkoumané. Důvodem je skutečnost, že buňky prasat se v mnoha ohledech chovají stejně jako lidské buňky, takže je vědci často používají například při testování léků a mají je díky tomu hodně probádané. Kdybychom se rozhodli pro hovězí maso, neměli bychom ani zdaleka tolik informací o tom, jak získané tkáně krav přimět k růstu, takže bychom museli strávit hodně času experimenty a nemohli bychom se tak rychle posunout k produkci samotného masa.

Fetální hovězí sérum, které jste zmiňoval, jsme na začátku používali taky, protože se v něm díky vysokému obsahu proteinů živočišné buňky rozrůstají rychleji a metody našich předchůdců, z nichž jsme vycházeli, na jeho používání stály. Nyní už se nám ale v New Age Meats podařilo najít způsob, jak se bez tohoto roztoku obejít, což je dobře hned z několika důvodů.

Původní postup byl totiž velmi drahý, různé vzorky se při jeho použití liší ve své konzistenci, takže je obtížné s nimi spolehlivě pracovat, ale především se jeho používání míjí s naším záměrem snížit množství zvířat mířících na porážku. K výrobě fetálního hovězího séra totiž pořád musíte zabít březí krávu, abyste jí odebrali její plod.

Může mít konzumace laboratorně vypěstovaného masa nějaké pozitivní dopady na lidské zdraví?

Americké i evropské statistiky ukazují, že i v současnosti mnoho lidí postihují nemoci trávicí soustavy jako salmonelóza nebo kampylobakterióza a ty způsobuje konzumace kontaminovaného masa. Například bakterie známá pod zkratkou E. coli se do masa dostává na jatkách, ale v našich laboratorních podmínkách podobné bakterie do masa nepronikají, takže bude konzumace našich produktů pro lidi mnohem bezpečnější.

Kdy chcete své produkty dostat na trh a jaká by měla být jejich cenová dostupnost?

Máme docela ambiciózní plán a k prvním zákazníkům bychom se rádi dostali za dva až tři roky. Na trh hodláme vstoupit se směsí laboratorně vypěstovaného masa z živočišných buněk a rostlinného masa, protože první jmenované má lepší chuť a vůni a druhé je levnější. Kdybychom hned přišli s produktem bez příměsi rostlinného masa, byl by velmi drahý, lidé by o něj neměli zájem a my bychom nedocílili takového dopadu na řešení klimatických změn, jaký si představujeme. Takhle se namísto nejdražších restaurací můžeme dostat i do těch středně drahých.

Do kterých zemí může podle vás laboratorně vypěstované maso z živočišných buněk proniknout nejdřív?

Nejvíc otevřené se teď zdají být trhy v Hongkongu, Japonsku a Singapuru. Poměrně rychle by se laboratorní maso mohlo rozšířit i ve Spojených státech a nejkomplikovanější to naopak bude mít ve státech Evropské unie kvůli nařízením v oblasti potravin na mezinárodní i národní úrovni. V Evropě nás tak pravděpodobně čeká docela dlouhé schvalování ze strany odborníků i politiků.

Kdy se z laboratorně vypěstovaného masa podle vás může stát mainstreamová potravina?

V současnosti čelí naše odvětví dvěma velkým výzvám - snížení cen a zvýšení rozsahu produkce. Pokud ale všechno půjde dobře, mohlo by být laboratorní maso běžnou součástí našich jídelníčků zhruba za deset let.

Máte už nyní k dispozici nějaké vědecky podložené propočty, jak moc by rozšíření umělého masa mohlo ulehčit planetě?

Vím o čtyřech kvalitních analýzách životního cyklu, které odhadují, jaké dopady by laboratorní maso mohlo přinést. Jejich propočty se v některých otázkách různí, ale všechny se shodují, že bude lidstvo v případě rozšíření umělého masa využívat mnohem méně půdy a vody a vytvářet mnohem méně emisí skleníkových plynů.

