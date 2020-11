Spider-Man je nejlepší komiksová hra posledních let, dojde i na Black Lives Matter

Marvel's Spider-Man: Miles Morales je jedním z titulů, které mají demonstrovat potenciál konzole PlayStation 5. Nový „Spíďa“ je ale dobře hratelný i na dosluhujícím PlayStationu 4 a nutno podotknout, že se na něm hýbe stejně plynule a oslnivě jako jeho dva roky starý bratr. Škoda jen, že se mu někdy podobá až přespříliš.

Vývojářské studio Insomniac Games před dvěma roky uvedlo na trh videohru Marvel’s Spider-Man. Do konce letošního listopadu se jí prodalo úctyhodných 20 milionů kopií, takže není až takovým překvapením, že Sony spojilo další dobrodružství pavoučího muže s novou konzolí PlayStation 5, kterou v listopadu uvedlo na trh. Nenechte se ale zmást, hru bez problému zvládne i o generaci slabší konzole.

Úvod Marvel's Spider-Man: Miles Morales je stejně epický jako filmy od Marvelu. Videohra hráče v prvních 30 minutách doslova uzemní velkolepou akční scénou, při které subtilně vysvětlí ovládání pavoučího muže, aniž by narušovala dynamiku a tempo vyprávění.

Příběh je solidní a neotravuje, byť z komiksového světa zásadně nevybočuje. Hlavní dějová linka nezabere více než 10 hodin, což je na jednu stranu pro podobný typ hry velmi nízké číslo, na tu druhou ale nabízí koncentrovaný zážitek, který po hráči nevyžaduje úmorné desítky hodin před televizí, aby se dožil závěrečných titulků.

Jakkoliv je úvod strhující a působivý, jako by nechtěně předznamenal, co mohou hráči v následujících hodinách zhruba očekávat - zkrátka kdo hrál dva roky starý díl, nebude příliš překvapen. Čeká ho cestování mezi mrakodrapy New Yorku pomocí vystřelovacích pavučin, akční a často monotematické vedlejší aktivity, velmi civilní "nehrdinské" momenty, které smysluplně načrtávají vztahy mezi protagonistou a dalšími postavami, a samozřejmě plnění hlavních úkolových misí.

Nový Spider-Man zkrátka není až zas tak nový, což ostatně vývojáři nijak neskrývali. Nejedná se o plnohodnotné pokračování, ale o pořádnou nálož nového superhrdiny i obsahu, který se však prodává téměř za cenu nové hry (1599 na PS4 i PS5).

Chybovat je pavoučí

Miles Morales ale hráči rychle přiroste k srdci, je to sympaťák z masa, kostí (a pavučin), který přišel o tátu a musel se přestěhovat do nové čtvrti, kde nikoho nezná. Navíc je teprve začínající superhrdina, který se seznamuje s novou rolí zachránce New Yorku. S pochybami proto komentuje své konání, úspěchy i selhání a snaží se vybalancovat soukromý život s povinnostmi pavoučího muže.

Transformace z "outsidera" v superhrdinu je sice úmorné klišé, ale vývojáři na tom naštěstí nestaví celou hru. Milese tak sympaticky polidšťují a uvěřitelnosti pomáhají i prvky ze skutečného života (jedno graffiti například skládá poctu hnutí Black Lives Matter) a věrně vykreslený zasněžený Manhattan.

Miles není laciným záskokem Petera Parkera, disponuje vlastními pavoučími schopnosti, které využívá jak v boji (bioelektrické útoky), tak při kradmém postupu (zneviditelnění). Střety jsou tak variabilnější a při používání všech komb a útoků vyžadují hbitý prstoklad a na střední obtížnost dokáží slušně potrápit.

Graficky je Marvel's Spider-Man: Miles Morales i na PlayStationu 4 úchvatným titulem, kde plynulé cestování mezi mrakodrapy zasněženého New Yorku působí naprosto samozřejmě a je radost dohoupat se z jednoho konce mapy na druhý. Bitky jsou správně komiksově přepálené, a pokud se vám povedou všechna útočná komba, tak i herně a vizuálně uspokojující.

Sony navíc pokračuje v lokalizační politice a překládá do češtiny své hlavní exkluzivní tituly, takže si i nového Spider-Mana, který patří k nejlepším komiksovým videohrám posledních let, užijí i angličtinou nepolíbení hráči.