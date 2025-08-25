Postrach Moravy bez příkras. Skutečný příběh vraha Martina Leciána

Jen málokterý zločinec fascinoval veřejnost tak jako Martin Lecián. Jeho příběh byl obestřený řadou legend: z brutálního pachatele se stal romantický zbojník, z paranoidního střelce galantní kavalír, který "bral bohatým". Prvorepubliková média ho líčila až obdivně, část veřejnosti v něm viděla "českého Jánošíka". Skutečnost byla ale jiná.
Vyšší pohnutky neměl a nebyl ani ochráncem chudých. Okrádal kohokoli. Jeho "odvaha" spočívala v rychlosti, s níž tasil zbraň. Báchorky přežily i jeho smrt. Moderní výzkumy ale jakoukoli idealizaci rozbíjejí. Ukazují muže, který stupňoval své násilí až k vraždám.