Postrach Moravy bez příkras. Skutečný příběh vraha Martina Leciána

Dan Poláček Dagmar Tichá
před 5 hodinami
Z kasaře se stal mediální idol, z idolu chladnokrevný vrah. Martin Lecián, "Postrach Moravy", fascinoval i děsil prvorepublikové Československo. Proč ho část národa zbožňovala, zatímco za sebou nechával krvavou stopu? Ponořte se s námi do hloubky archivů a odhalte skutečný příběh, kde se mýtus o českém Jánošíkovi střetává s brutální realitou vražd a osudové popravy.
Martin Lecián (1900–1927), známý jako „Postrach Moravy“, na policejní fotografii (výřez), 20. léta 20. století. Kolorováno
Martin Lecián (1900–1927), známý jako „Postrach Moravy“, na policejní fotografii (výřez), 20. léta 20. století. Kolorováno | Foto: Aktuálně.cz / Zdrojový černobílý snímek: ČTK / Kolorizace a digitální restaurování: Dan Poláček

Příběh Postrachu Moravy

Jen málokterý zločinec fascinoval veřejnost tak jako Martin Lecián. Jeho příběh byl obestřený řadou legend: z brutálního pachatele se stal romantický zbojník, z paranoidního střelce galantní kavalír, který "bral bohatým". Prvorepubliková média ho líčila až obdivně, část veřejnosti v něm viděla "českého Jánošíka". Skutečnost byla ale jiná.

Vyšší pohnutky neměl a nebyl ani ochráncem chudých. Okrádal kohokoli. Jeho "odvaha" spočívala v rychlosti, s níž tasil zbraň. Báchorky přežily i jeho smrt. Moderní výzkumy ale jakoukoli idealizaci rozbíjejí. Ukazují muže, který stupňoval své násilí až k vraždám.

