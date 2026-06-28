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Magazín

Mars vydal další tajemství. Přesto jsou vědci k nálezu vozítka Perseverance opatrní

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Nový objev roveru Perseverance posouvá pátrání po dávném životě na Marsu dál: v kráteru Jezero zachytil dosud nejrobustnější důkaz organických látek. Jenže jistotu, zda jde o stopu života, nebo o výsledek geologických procesů, přinesou teprve vzorky z Marsu dopravené na Zemi. Právě v tom je podle vědců klíč k celému nálezu.

Vědci našli v dávných horninách velké množství organického uhlíku, tedy základního stavebního prvku života.
Vědci našli v dávných horninách velké množství organického uhlíku, tedy základního stavebního prvku života. Foto: NASA – NASA/JPL-Caltech
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Rudá planeta vydala další ze svých tajemství. Rover Perseverance objevil v horninách kráteru Jezero na Marsu složité organické sloučeniny obsahující uhlík – prvek, bez kterého se neobejde žádná známá forma života na Zemi.

Objev navazuje na loňský nález záhadné horniny přezdívané Cheyava Falls, která obsahovala možné známky dávných biologických procesů. Nová studie nyní přináší dosud nejsilnější důkaz, že se v této oblasti Marsu nacházelo větší množství organické hmoty.

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„Na Zemi se makromolekulární uhlík často nachází ve velmi starých horninách a v některých případech představuje jediný organický důkaz dávného mikrobiálního života,“ uvedla hlavní autorka studie Ashley Murphyová z Planetary Science Institute. „Nález těchto organických makromolekul na Marsu a dalších planetárních tělesech nám pomáhá zjistit, zda tam někdy existovaly potřebné chemické látky a podmínky pro vznik či existenci života,“ dodala. 

Stopy v krajině dávných řek

Když NASA v roce 2021 vyslala rover Perseverance do kráteru Jezero, měla jasný cíl: zjistit, zda na Marsu kdysi existovaly podmínky vhodné pro život. Po pěti letech výzkumu se zdá, že mise přinesla jeden z nejvýznamnějších výsledků dosavadního průzkumu Rudé planety: objevila makromolekulární uhlík v horninách formace Bright Angel. Právě uhlík je přitom základním stavebním kamenem všech známých forem života na Zemi. 

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Nově popsané nálezy vycházejí z měření z roku 2024 a došlo k němu při průzkumu údolí Neretva Vallis - dnes vyschlého říčního koryta, které před miliardami let přivádělo vodu do kráteru Jezero. 

„Měření dvou jílovitých sedimentárních hornin ukazují stovky detekcí organických látek, což představuje dosud nejrobustnější detekci organických látek v kráteru Jezero,“ uvádějí vědci ve studii zveřejněné v časopise Science Advances. Zároveň je to první potvrzený nález makromolekulárního uhlíku přímo na přirozeném povrchu marsovské horniny.

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Zajímavý je i širší kontext objevu. Kráter Jezero leží více než tři tisíce kilometrů od kráteru Gale, kde už dříve organické molekuly objevil rover Curiosity. „Naznačuje to, že výskyt organických látek mohl být před miliardami let na celé planetě mnohem rozšířenější,“ doplnil spoluautor studie Kyle Uckert z laboratoře NASA.

Důkaz života? Ještě ne

Přestože objev vzbuzuje velká očekávání, vědci zdůrazňují, že zatím nelze s jistotou určit, zda nalezený uhlík vznikl působením života.

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Makromolekulární uhlík může vznikat biologickou cestou, například činností mikroorganismů. Stejně tak se ale může tvořit i čistě geologickými procesy. „Existuje několik možných cest, jak mohou na Marsu vznikat organické látky i bez přítomnosti života,“ upozorňují autoři studie.

Mezi možné scénáře patří chemické reakce v hydrotermálních systémech nebo přísun organických látek prostřednictvím meteoritů. Ani Perseverance, ani starší Curiosity přitom nemají vybavení, které by dokázalo biologický a nebiologický původ těchto látek spolehlivě rozlišit.

Právě proto NASA dlouhodobě plánuje dopravit vzorky z Marsu na Zemi. Perseverance už několik let ukládá odebrané horniny do speciálních pouzder určených pro budoucí návratovou misi. Teprve v pozemských laboratořích budou mít vědci k dispozici dostatečně citlivé přístroje, aby mohli definitivně určit, zda nalezené organické látky představují stopu dávného života, nebo pouze zajímavý geologický proces.

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Zdroje: Science, SPACE, Guardian

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