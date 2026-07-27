Mars, jaký jste ještě neviděli. Sonda NASA zachytila dechberoucí průlet kolem Rudé planety

Tento časosběrný snímek zachycuje přiblížení sondy Psyche k Marsu, její průlet v těsné blízkosti planety i následný odlet. Sonda při něm využila gravitaci Marsu jako urychlovací manévr na své cestě k asteroidu Psyche.
Rudá planeta se na chvíli proměnila v kosmické divadlo. Sonda Psyche během květnového průletu kolem Marsu pořídila sérii záběrů, které ukazují planetu v neobvyklé podobě - od tenkého zářícího srpku obklopeného atmosférou až po detailní pohled na krátery, ledovou čepičku a povrch Marsu. NASA nyní z těchto snímků vytvořila působivé časosběrné video.
Mars se v záběrech nejprve objevuje jako drobný srpek světla uprostřed temného vesmíru. Jak se však sonda přibližuje, planeta postupně roste před její kamerou, až detailně odhalí svou tvář. Na záběrech se postupně objevují charakteristické rysy Marsu - množství kráterů, rozsáhlá jižní polární ledová čepička nebo obří impaktní kráter Huygens.
„Přibližovali jsme se pod vysokým úhlem vůči Slunci, takže jsme Mars nejprve viděli jako velmi tenký srpek, z něhož byla osvětlená jen asi čtyři procenta povrchu,“ popsala Hannah Zigo z týmu mise Psyche.
Sonda pořídila snímky 15. května během průletu, při kterém se přiblížila k Marsu na vzdálenost zhruba 4 600 kilometrů. „Kamera fungovala skvěle a přinesla některé pohledy na Rudou planetu, které běžně nevidíme,“ uvedl Jim Bell z Arizonské státní univerzity, který vede tým kamerového systému.
Vědci během průletu navíc využili příležitosti a zaměřili se také na dva malé měsíce Marsu, Phobos a Deimos. Jejich pozorování posloužilo jako zkouška pro budoucí hledání drobných měsíců u asteroidu Psyche.
Nejen krásná podívaná
Působivé snímky nebyly jediným cílem setkání s Marsem. Sonda využila gravitaci planety jako kosmický „odrazový můstek“, který jí pomohl upravit dráhu a získat rychlost pro další cestu.
„Tento gravitační manévr se připravoval roky a navigační tým ho zvládl dokonale. Psyche proletěla kolem Marsu přesně po dráze, kterou jsme potřebovali pro setkání s asteroidem v létě 2029,“ uvedl Bob Mase z Laboratoře proudového pohonu NASA.
Průlet zároveň posloužil jako velká zkouška všech vědeckých přístrojů. Sonda otestovala kamerový systém, magnetometr i gama-neutronový spektrometr, které budou později zkoumat její hlavní cíl - asteroid Psyche. Ten leží v hlavním pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. K cíli má dorazit v roce 2029.
Vědci doufají, že průzkum tohoto neobvyklého tělesa pomůže odhalit, jak vznikaly planety. Asteroid Psyche totiž může být pozůstatkem kovového jádra dávné planety, které se po dávné srážce dostalo na povrch.
Zdroj: NASA, NASA Jet Propulsion Laboratory