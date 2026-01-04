Přeskočit na obsah
Benative
4. 1.
Margherita, Pavlova či Kaiserka. Slavná jídla pojmenovaná podle významných osobností

Nikola Bernard
Když si vychutnáváte Margheritu, Kaiserku nebo Pavlovu možná netušíte, že názvy těchto dobrot odkazují na významné postavy minulosti. Slavná balerína, italská královna, anglický hrabě či rakouský císař – ti všichni se stali nečekanou inspirací pro kuchaře a cukráře, kteří jejich jména spojili s gastronomickými výtvory.

Vyšlehaná sukně

Slavný moučník Pavlova je pojmenován podle ruské baleríny Anny Pavlovové. Tvoří ho křehký sněhový korpus, doplněný šlehačkou a ovocem, například jahodami nebo kiwi. A o jeho původ dodnes vedou spor dvě země – Austrálie a Nový Zéland, které Pavlovová navštívila v letech 1926 a 1929. Keith Money, autor jejího životopisu, uvádí, že dort vznikl už v roce 1926 zásluhou šéfkuchaře hotelu ve Wellingtonu, kde tehdy slavná balerína pobývala. Inspirací mu měla být její baletní sukně, jejíž podobu se snažil přenést na dezert pomocí krému z našlehaných bílků a vrstvy šlehačky.

Zatímco na jihu světa je na ozdobu oblíbené kiwi, ve Velké Británii se používají spíše broskve a maliny a u nás volíme spíše jahody nebo ostružiny.

Americký prezident Donald Trump - v doprovodu (vlevo) ministra zahraničí Marca Rubia a ministra obrany Peta Hegsetha - na sobotní tiskové konferenci nevyloučil druhý úder proti Venezuele; Bílý dům, 3. ledna 2026.
ŽIVĚLetadlo s Madurem přistálo v New Yorku. Venezuelu budou zatím řídit USA, oznámil Trump

Venezuelská opozice je připravena převzít moc. V sobotním prohlášení to uvedla vůdkyně opozice María Corina Machadová. Americký prezident Donald Trump o něco později prohlásil, že USA budou řídit Venezuelu, dokud nebude možné bezpečně předat moc. Letadlo, které přepravovalo venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, mezitím přistálo v New Yorku.

World Darts Championship
Littler ve finále deklasoval 7:1 Van Veena a obhájil titul na šipkařském MS

Angličan Luke Littler porazil ve finále 7:1 na sety Giana van Veena a jako čtvrtý hráč v historii obhájil titul na mistrovství světa v šipkách. Osmnáctiletá světová jednička získala kromě trofeje Sida Waddella i rekordní prémii jeden milion liber (27,7 milionu korun), Nizozemec dostane 400 tisíc liber (11 milionů korun).

Šéf Bílého domu na sobotní tiskové konferenci opakovaně zdůraznil „brilantní organizaci“ a „dokonalou práci“ elitních jednotek, jejichž příslušníky označil, za „skvělé, skvělé vojáky“.
Tu zemi teď budeme řídit my! Co všechno prozradil Trump o zásahu ve Venezuele?

Byl to „neuvěřitelný zážitek, jako kdybyste sledovali televizní program,“ popsal Donald Trump sobotní zadržení venezuelského diktátora Nicoláse Madura a jeho ženy. „Američtí vojáci pár vytáhli z ložnice“ a nemuseli ani použít autogeny, které měli připraveny na rozřezání ocelových zdí bezpečnostní místnosti. „Byla to jedna z nejúžasnějších operací amerických sil v dějinách,“ pochlubil se Trump.

