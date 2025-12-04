Tři dny, sto kilometrů a ani vteřina spánku. Rekordman z Číny ukázal, jak na únavu

Robot měřící 169 centimetrů a vážící 69 kilogramů vyrazil z města Su-čou a po třech dnech dorazil na slavnou šanghajskou promenádu Bund. Během více než 106 kilometrů dlouhé cesty prošel městské bulváry, mosty i úseky státních dálnic. Díky kombinaci duální GPS, infračervených hloubkových kamer a panoramatického snímání bez slepých míst dokázal bezpečně určovat polohu, vyhodnocovat překážky a přizpůsobit chůzi různým povrchům. Bez zaváhání si poradil s asfaltem, dlažbou, mosty i zvlněným terénem. Dodržoval dokonce i dopravní značení.
Fungoval nepřetržitě, pauzu nepotřeboval ani na výměnu baterií, které vydrží tři hodiny. Nový systém výměny baterií za provozu mu totiž umožnil pokračovat v dlouhém pochodu, aniž by se musel kdykoli vypnout. Výrobce AgiBot uvádí, že cílem experimentu bylo prověřit spolehlivost hardwaru a stabilitu autonomních algoritmů. A2 obstál mimořádně dobře - jedinou viditelnou stopou po nepřetržité třídenní námaze byly jen lehce ošoupané gumové podrážky.
Do recepcí i na výstavy
Ačkoli tento rekordní maraton budí pozornost, A2 je ve skutečnosti navržen pro mnohem méně dobrodružné úkoly. Míří do sféry služeb. "AgiBot A2 nabízí vysoce přirozený a pohodlný zážitek z interakce mezi člověkem a robotem, což je ideální pro role, jako je marketing a zákaznický servis, prezentace ve výstavních halách, poradenství v supermarketech, recepce a obchodní dotazy," píše se na webových stránkách společnosti AgiBot. Robot umí vést chatovou komunikaci, rozpoznává řeč a dokonce zvládá i odezírání ze rtů.
Humanoidní robot jako symbol nové éry
Vývoj humanoidů je v Číně prioritou. Vláda podporuje domácí firmy a netají ambice stát se světovou jedničkou v rychle se rozvíjející oblasti fyzické umělé inteligence. Podle odhadů technologických analytiků by do roku 2050 mohla po světě fungovat více než miliarda humanoidních robotů - v průmyslu, logistice, službách i domácnostech.