Magazín

Tři dny, sto kilometrů a ani vteřina spánku. Rekordman z Číny ukázal, jak na únavu

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 1 hodinou
Dvounohý stroj z čínské Šanghaje se zapsal do historie i do Guinnessovy knihy rekordů. Překonal vzdálenost, kterou doposud neušel žádný humanoidní robot na světě – neuvěřitelných 106,286 kilometru. To je jako vyrazit na dva a půl maratonu, jen s tím rozdílem, že A2 se po celou třídenní cestu nezastavil ani na vteřinu.
Světové technologické firmy investují obrovské částky do humanoidních robotů. Do roku 2050 by jich mohla existovat víc než miliarda. Ilustrační obrázek.
Světové technologické firmy investují obrovské částky do humanoidních robotů. Do roku 2050 by jich mohla existovat víc než miliarda. Ilustrační obrázek. | Foto: Shutterstock

Robot měřící 169 centimetrů a vážící 69 kilogramů vyrazil z města Su-čou a po třech dnech dorazil na slavnou šanghajskou promenádu Bund. Během více než 106 kilometrů dlouhé cesty prošel městské bulváry, mosty i úseky státních dálnic. Díky kombinaci duální GPS, infračervených hloubkových kamer a panoramatického snímání bez slepých míst dokázal bezpečně určovat polohu, vyhodnocovat překážky a přizpůsobit chůzi různým povrchům. Bez zaváhání si poradil s asfaltem, dlažbou, mosty i zvlněným terénem. Dodržoval dokonce i dopravní značení.

Fungoval nepřetržitě, pauzu nepotřeboval ani na výměnu baterií, které vydrží tři hodiny. Nový systém výměny baterií za provozu mu totiž umožnil pokračovat v dlouhém pochodu, aniž by se musel kdykoli vypnout. Výrobce AgiBot uvádí, že cílem experimentu bylo prověřit spolehlivost hardwaru a stabilitu autonomních algoritmů. A2 obstál mimořádně dobře - jedinou viditelnou stopou po nepřetržité třídenní námaze byly jen lehce ošoupané gumové podrážky.

Video: AGIBOT

Do recepcí i na výstavy

Ačkoli tento rekordní maraton budí pozornost, A2 je ve skutečnosti navržen pro mnohem méně dobrodružné úkoly. Míří do sféry služeb. "AgiBot A2 nabízí vysoce přirozený a pohodlný zážitek z interakce mezi člověkem a robotem, což je ideální pro role, jako je marketing a zákaznický servis, prezentace ve výstavních halách, poradenství v supermarketech, recepce a obchodní dotazy," píše se na webových stránkách společnosti AgiBot. Robot umí vést chatovou komunikaci, rozpoznává řeč a dokonce zvládá i odezírání ze rtů.

Humanoidní robot jako symbol nové éry

Vývoj humanoidů je v Číně prioritou. Vláda podporuje domácí firmy a netají ambice stát se světovou jedničkou v rychle se rozvíjející oblasti fyzické umělé inteligence. Podle odhadů technologických analytiků by do roku 2050 mohla po světě fungovat více než miliarda humanoidních robotů - v průmyslu, logistice, službách i domácnostech.

 
Mohlo by vás zajímat

Jakou paseku nadělal mýtus vášně v manželství? Vychází slavná kniha Láska a západ

Jakou paseku nadělal mýtus vášně v manželství? Vychází slavná kniha Láska a západ

Z luxusního výtahu nebude nic. Bali nařídilo zbourat kontroverzní projekt

Z luxusního výtahu nebude nic. Bali nařídilo zbourat kontroverzní projekt

VIDEO: Hledali zdroj mrtvolného zápachu. Parazit, kterého našli, vědcům sebral dech

VIDEO: Hledali zdroj mrtvolného zápachu. Parazit, kterého našli, vědcům sebral dech

Monstrum plné lidskosti. Skvělý Frankenstein v Národním divadle působí jako zjevení

Monstrum plné lidskosti. Skvělý Frankenstein v Národním divadle působí jako zjevení
Magazín.Aktuálně.cz Obsah robot umělá inteligence Čína věda lifestyle

Právě se děje

před 16 minutami
"Infekce mě rozežírala zaživa." Čech přežil horor, vážil 42 kg, teď je mistrem světa

"Infekce mě rozežírala zaživa." Čech přežil horor, vážil 42 kg, teď je mistrem světa

Ohromující síla vůle. Ta je hlavní pointou nevšedního příběhu Martina Cubera, českého naturálního kulturisty.
před 44 minutami
Jakou paseku nadělal mýtus vášně v manželství? Vychází slavná kniha Láska a západ

Jakou paseku nadělal mýtus vášně v manželství? Vychází slavná kniha Láska a západ

Autor Denis de Rougemont v ní zkoumá vývoj mýtu tragické romantické lásky od Tristana a Isoldy až po Hollywood.
před 1 hodinou
Prohlídky u lékaře se v Česku zásadně změní. Zbytečně ročně vymře okresní město
5:21

Prohlídky u lékaře se v Česku zásadně změní. Zbytečně ročně vymře okresní město

Předcházet chorobám se vyplatí: podle propočtů uspoří každá koruna věnovaná na prevenci do budoucnu deset korun na léčení.
před 1 hodinou
Rusové už vědí, proč jsou z jejich porsche cihly. Teď jsou na řadě škodovky, bojí se

Rusové už vědí, proč jsou z jejich porsche cihly. Teď jsou na řadě škodovky, bojí se

Pondělní incident, kdy Rusům z ničeho nic odmítla nastartovat auta značky Porsche, se může rozšířit i do dalších značek koncernu Volkswagen.
před 1 hodinou

Soud schválil v kauze Stoka první dohodu o vině a trestu, Smolka dostal podmínku

Krajský soud v Brně dnes schválil první dohodu o vině a trestu v korupčním případu Stoka, obžalovaný podnikatel Lubomír Smolka dostal podmínku a peněžitý trest tři miliony korun. Navíc nesmí deset…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou

Policie kvůli výhrůžce zasahovala ve škole v centru Prahy, zadržela studenta

Policie dnes dopoledne kvůli oznámení o výhrůžce od studenta zasahovala ve škole nedaleko Staroměstského náměstí. Policisté studenta zajistili, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, řekl mluvčí pražské…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Tři dny, sto kilometrů a ani vteřina spánku. Rekordman z Číny ukázal, jak na únavu

Tři dny, sto kilometrů a ani vteřina spánku. Rekordman z Číny ukázal, jak na únavu

Dvounohý stroj z čínské Šanghaje se zapsal do Guinnesovy knihy rekordů. Na jeden zátah zvládl ujít 106 kilometrů během tří dnů.
Další zprávy