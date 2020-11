Managed server = správa vašeho IT od profesionálů...

Webová prezentace, emailový server, CMS, CRM, databáze, síťové nastavení …. místo rozvoje nových produktů či zefektivnění procesů ve firmě, je veškerá pozornost neustále věnována problémům s „IT“ a na ostatní věci, které také tzv. hoří, nezbývá ani čas, energie, ani rozpočet.

Jak se pozná skutečně schopný, spolehlivý IT specialista, který je schopen vyřešit každý technický zádrhel? A kde takového specialistu najít? A co dělat například při výpadku webu, když bude mít kolega "Ijťák" dovolenou?

Managed server = správa IT dle potřeb klienta

Služba managed server může být právě tím ideálním řešením, jak se vyhnout neustálým potížím s IT a neutratit za to desítky tisíc korun měsíčně. Sousloví managed server, v češtině se někdy používá ekvivalent manažovatelný server, znamená tedy spravovat výkonný server a vše co je v něm a co je na něm nahráno. A jak o server samotný, tak o vše, co na něm běží, se nonstop starají a pečují zkušení IT profesionálové za pevně stanovenou měsíční částku.

Každá firma řeší trochu jiné potíže a má jiné potřeby. Z tohoto důvodu i každá služba managed serveru je unikátní a je nastavována na základě předem stanovených podmínek a potřeb. Nemusí se ovšem jednat pouze o základní nastavení systémů, nýbrž i o pokročilá řešení a tvorbu například nového interního systému s maily a vzdáleným uložištěm pro celou společnost, nebo obchodní systém s automatickým hromadným zasíláním zpráv.

Spolehlivý a výkonný server, který poběží nepřetržitě několik let

Když už je stanoven rozsah prací, je potřeba, aby byly dané systémy a unikátní software umístěny na zařízení, které bude fungovat spolehlivě, rychle a nepřetržitě po dobu několika let. Takovou práci obstará pouze profesionální dedikovaný server, který je určen pouze pro jednoho zákazníka. Pořizovací cena za takový nesdílený výkonný server je vysoká, ovšem v rámci služby managed serveru si jej lze pronajmout za velmi přijatelnou a neměnnou měsíční výši a o jeho funkčnost a správné nastavení se jako v případě softwaru starají zkušení IT administrátoři 24 hodin, 7 dní, 365 dní v roce.

K serveru není potřeba shánět nějakého poskytovatele internetu. Internet, respektive vysokorychlostní tranzitní konektivita je již součástí řešení managed serveru a obsahuje účinnou ochranu proti kyberútokům či přetížení sítě, která zajistí vysokou dostupnost pro zaměstnance i pro klienty. To se může velmi hodit například během nákupní horečky před vánočními svátky.

Kvalitní poskytovatel - reference, cena a transparentnost

Při výběru vhodného a spolehlivého poskytovatele managed serverů je velmi důležitá zkušenost a s tím související reference a technické zázemí. V České republice se lze setkat s mnoha poskytovateli této služby a každý k ní přistupuje trochu odlišně jak z pohledu stability, kvality provedení, tak ceny. Proto je na místě vždy všechny klíčové body prokonzultovat dopředu a stanovit si transparentní podmínky, které nepřinesou ani další vrásky na čele, ani díru v rozpočtu.

Jako kvalitního poskytovatele managed služeb a serverů, který splňuje svojí kvalitou

a přístupem všechny výše uvedené parametry, je datové centrum Coolhousing. 17 let zkušeností na trhu, stovky spokojených klientů po celém světě, špičkové zázemí vlastního datového centra a individuální přístup ke každému IT případu. To je jen několik argumentů, proč právě Coolhousing bude skutečným partnerem, díky kterému budete mít konečně dostatek času na své podnikání.