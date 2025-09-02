Magazín

Malá hora s nejhorším počasím na světě. Mount Washigton má pověst zabijáka

před 4 hodinami
Na první pohled působí jako obyčejný kopec. Ve skutečnosti ale 1917 metrů vysoký Mount Washington ukrývá podmínky srovnatelné s nejvyššími vrcholy světa. „Jeden den tu máte prašan, druhý den zledovatělý povrch,“ varuje zkušený záchranář Rick Wilcox. Největší paseku ale nadělá extrémní vítr, který víc než 100 dní v roce překračuje sílu hurikánu.
Foto: Harvey Barrison/ Wikimedia Commons

Mount Washington v americkém státě New Hampshire měří "jen" 1917 metrů - v zemi Skalistých hor či aljašských velikánů nic mimořádného. Přesto ale tato hora získala pověst jedné z nejsmrtelnějších v celé Americe, od roku 1849 si vyžádala víc než 160 životů, a to v důsledku nebezpečných podmínek a pádů. Místo vyčerpávající expedice přitom nabízí asfaltovou silnici, historickou ozubnicovou železnici a turistické trasy, které zvládne průměrný výletník.

Ale zdání klame.

Právě tato dostupnost je totiž zrádná. "Lezl jsem po celém světě a nejhorší počasí, jaké jsem kdy zažil, bylo na Mount Washington," popisuje Brad White z International Mountain Equipment Climbing School. Hora skrývá jedny z nejextrémnějších povětrnostních podmínek. Na jejím vrcholu se protínají různé povětrnostní proudy, které vytvářejí bouře srovnatelné s těmi nejhoršími na Zemi. V roce 1934 tady byla naměřena rekordní rychlost větru 381 kilometrů za hodinu, což odpovídá rychlosti větru uvnitř tornáda 5. stupně. 

Větry udeří na Mount Washington plnou rychlostí, protože jim v cestě nestojí žádné překážky. K vrcholu je přitahuje okolní krajina, přičemž hory západně od ní tvoří 120 kilometrů široký trychtýř, který větrům umožňuje nerušeně nabrat na síle. To ale není jediné nebezpečí, které tady na turisty číhá. Hora zažívá také vysoké roční srážky, napadne tady 750 cm sněhu, který díky větru může na východní straně utvořit až 12metrové závěje a zakrývat stezky i v červenci. Srážky tady navíc často padají i ve formě deště, mrznoucího deště a mrznoucí mlhy, což zhoršuje navigaci.

Video: Scary Interesting

Turisté musí čelit musí také nevyzpytatelnému počasí. Zatímco na úpatí hory je teplo a slunečno, na vrcholu jim hrozí podchlazení a omrzliny. Průměrná roční teplota se tam pohybuje okolo −2,7 stupňů Celsia. V roce 2023 byla zaznamenána nejnižší pocitová teplota v USA, když vítr o rychlosti 145 kilometrů za hodinu při teplotě −43 °C způsobil pocitovou teplotu −78 °C. Před nepříznivým počasím se navíc není kam schovat, hranice lesa se nachází ve výšce asi 1327 metrů nad mořem. 

Mount Washington monitoruje několik záchranných týmů a dobrovolníci pravidelně zachraňují životy. "Protože je tak snadno dostupný a není na poměry velkých rozměrů moc vysoký, lidé podceňují, jak drsné tam počasí může být," myslí si Joe Lentini, který absolvoval víc než 500 výstupů na Mount Washington.

 
