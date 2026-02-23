Makak Punch dojal svět. Kritici řeší, kdo na opuštěném mláděti s plyšákem vydělává

Snad každý marketér ví, že pokud se má reklama dostat hluboko pod kůži, je potřeba vsadit na emoce. Ty nejspolehlivěji probudí malé děti nebo roztomilá zvířata. Právě druhá varianta se podařila jedné z japonských zoologických zahrad i známému nábytkářskému řetězci. Hlavní roli v příběhu, který se během několika dnů rozšířil po sociálních sítích, totiž sehrál makak červenolící jménem Punch.
Zoologická zahrada poblíž japonského Tokia se již měsíce může pochlubit skvělou atrakcí – mládětem makaka červenolícého, které se dojemně stará o svou plyšovou hračku. Videa, které malého primáta zachycují, se velmi rychle stala virálními a nyní se nad nimi dojímá celý svět.
Zní to sice idylicky, najdou se ale i lidé, kteří poukazují na možné problémy. Velká část z nich se týká reálných podmínek, které v Japonsku zvířata chovaná v zajetí ve skutečnosti mají.
„Jsem v Japonsku už sedm let, navštívil jsem mnoho různých zoologických zahrad a ano, všechny jsou špatné. Zvířata chodí v kruhu a jsou znuděná. Dokonce jsem navštívil i jeden ze safari parků, protože jsem si myslel, že to bude lepší. Jenže opak byl pravdou. Zvířata jsou kontrolována zaměstnanci, kteří mezi nimi agresivně jezdí v džípech a túrují motory, aby zvířata zahnali do kouta,“ napsal jeden z diskutujících na internetovém fóru.
Malého makaka odmítla matka
Příběh makaka jménem Punch přitom na první pohled ničemu takovému nenasvědčuje. Podle agentury Reuters se městská zoo ve městě Ičikawa po Punchově narození potýkala s problémem, protože se matka o mládě odmítla starat.
Jak popsal novinářům ošetřovatel Kosuke Šikano, malému Punchovi proto museli co nejrychleji zajistit nějakou náhradu. Nejprve zoologové zkoušeli srolované ručníky a plyšové hračky. Nakonec se rozhodli pro plyšového orangutana ze švédského řetězce IKEA.
„Tohle plyšové zvíře má relativně dlouhé chlupy a několik míst, kde se mládě může snadno držet. Mysleli jsme si, že jeho podoba s opicí by mohla Punchovi pomoci při integraci do tlupy,“ vysvětlil Šikano.
Malý makak si svého plyšového kamaráda velmi oblíbil, neustále ho tahá za sebou, a dokonce se snaží pečovat o jeho dlouhou umělou srst. Návštěvníci se od té doby jen hrnou a každý chce roztomilé mládě vidět na vlastní oči.
Kromě toho, že malý Punch láká více návštěvníků, je i splněným snem řady marketérů. Na internetu je nyní možné zakoupit trička s jeho natisknutými fotografiemi. Zkrátka pak nepřišla ani IKEA. V reklamách se nyní objevuje plyšová opička, která se se mazlí se stejným plyšovým orangutanem. Fotografie je doplněná emotivním sloganem: „Rodina může mít mnoho podob.“
Japonská pobočka zmíněného řetězce navíc darovala Punchovi další plyšové hračky, a to za velkého mediálního zájmu. Ne všichni jsou ale tímto postupem nadšení. Jak poukazují někteří kritici zejména na sociálních sítích, místo snahy vytěžit ze situace maximum pro marketing zoologické zahrady i nábytkářského řetězce mohla přijít spíše osvěta. Není těžké si představit, že mohl být zájem veřejnosti využit například k šíření povědomí o ochraně zvířat nebo věnovat výtěžek z prodeje plyšového orangutana na konkrétní iniciativu. To se ale dosud nestalo.
