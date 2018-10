Majitelka Banksyho napůl skartovaného obrazu si jej ponechá. Umělec dílo přejmenoval

Banksyho dílo Dívka s balonem, které minulý týden po aukci projelo skartovačkou, zůstane majitelce, jež jej koupila. Žena se rozhodla, že si zčásti zničené dílo v přepočtu za 30 milionů korun ponechá. Společnost zastupující britského streetartového umělce uvedla, že nové jméno obrazu zní Láska je v koši. A podle expertů na výtvarné umění cena díla stoupla na dvojnásobek.

Britský streetartový autor vystupující pod pseudonymem Banksy se na aukci v Sotheby's podle médií postaral o jeden z nejodvážnějších žertů v dějinách umění. Po úderu licitátorova kladívka, schvalujícího výši prodaného díla, plátno spustilo alarm, sjelo pod rám a prošlo skartovačkou. Spodní část obrazu tak zůstala znehodnocena.

Banksy zřejmě skartovačku tajně umístil do spodní části rámu. Na svém Instagramu pak zveřejnil video překvapených účastníků aukce doprovázené poznámkou "Jede, jede, dojelo…".

"Ze začátku jsem byla v šoku. Ale pak jsem si uvědomila, že dostanu historický kus umění," uvedla nyní majitelka obrazu, která podle britské BBC nechce prozradit svou totožnost. Dle aukčního domu je ale dlouhodobou zákaznicí instituce.

Čím byla skartovačka aktivována, stále není jasné. Alex Branczik, vedoucí odboru současného umění v londýnské Sotheby's, uvedl, že Banksyho dílo je prvním v historii, které vzniklo živě v průběhu aukce.

A podle některých expertů na výtvarné umění se cena díla díky autorově žertu zdvojnásobila.

"Banksy si může myslet, že zničením díla podkopává autoritu kapitalisty, který jej koupil, ale to se mýlí," uvedl pro Deutsche Welle Mikael Faujour ze specializovaného francouzského časopisu Artension.

Thierry Ehrmann ze společnosti Artprice zase sdělil, že odhadní cena Banksyho díla je nyní zhruba 52 milionů korun. "Banksy lidem připomněl, že všechna jeho díla, i ta, která se objevují na prominentních aukcích, jsou pomíjivá," dodal.

Otázkou podle některých specialistů na výtvarné umění zůstává, zda Sotheby's o umělcově vtípku věděla dopředu.

Instalace Láska je v koši zůstane během víkendu vystavena v galerii na londýnské ulici New Bond Street.

