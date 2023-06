Majitel zboural krkonošskou boudu Dvoračky, postaví její kopii

Majitel zboural krkonošskou boudu Dvoračky na úpatí Lysé hory. Původně plánoval menší stavební úpravy, ale při nich zjistil, že statiku celého objektu narušila dřevomorka. Nová bouda, která by měla být zvenčí téměř identickou kopií té původní, by na místě měla stát za dva roky. Uvedla to dnes večer televize Nova.

Majitel Dvoraček Milan Starý televizi řekl, že nová bouda vznikne na původním půdorysu, zachované zůstanou základy a jedna opěrná zeď. Boudu provozuje 30 let. Nosný materiál se musel vyměnit, aby se revitalizace chaty mohla udělat na solidní úrovni, uvedl. "Budou ve stejném duchu, stejném designu, ve stejné barvě, stejná okna, bude to všechno nějakým způsobem napodobenina," řekl k nové podobě Dvoraček. Stavební úřad to ohlídá, řekl Nově Petr Matyáš, starosta Rokytnice nad Jizerou, v jejímž katastru bouda leží. "Předpokládám, že ten objekt bude ve stejném duchu, protože v této lokalitě a v této zóně by to ani jinak být nemohlo," podotkl. Nova uvedla, že dosavadní bouda měla 40 lůžek, nová jich bude mít méně, ale s větším ubytovacím komfortem. Původní Dvorské boudy vznikly v roce 1707 a sloužily jako zemědělská usedlost pro chov dobytka. Vyhořely před více než 120 lety, dosavadní podobu měla bouda posledních zhruba 100 let.

