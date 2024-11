Madisonské mosty roztouží Novou Spirálu Na Výstavišti

Multižánrový prostor Nová Spirála na Výstavišti představuje další ze svých premiérových inscenací doprovázejících znovuotevření této legendární pražské scény.

Tentokrát nabídne romanci Madisonské mosty ztvárněnou podle novely Roberta Jamese Wallera z roku 1992, kterou čtenářský zájem velmi rychle katapultoval do pozice světového bestselleru a následně se dočkala i slavného filmového ztvárnění. V hlavních rolích se v Nové Spirále představí Vanda Hybnerová jako Francesca Johnsonová a Jan Révai v roli fotografa Roberta Kincaida.

Činohra v multižánrovém prostoru se špičkovým technologickým vybavením

Dominantou unikátního kruhového sálu s 360° hledištěm a kapacitou 800 míst je jeviště se soustřednou točnou, které umocní zážitek z každé akce, stejně jako fakt, že v Nové Spirále nezůstává u žádného představení divákům nic skryto. Umělci zde nastupují či vystupují na scénu přímo mezi diváky z hlediště, což zajišťuje dokonalou interakci mezi divákem a vystupujícími umělci. "Všechny tyto přednosti se naplno projeví po Vzkříšení i v rámci scény Madisonských mostů, kde nejen že mají diváci pocit, jako by byli součástí samotného představení, ale někteří z nich skutečně jsou, a to přímo na hlavním jevišti. V nabídce máme totiž zážitkové vstupenky, díky kterým se někteří diváci stávají na několik minut aktéry děje po boku Vandy Hybnerové a Jana Révaie. Věřím, že to může být pro někoho vánoční dárek k nezaplacení," doplňuje Jan Makalouš, ředitel Nové Spirály.

Strhující romance o lásce, která nezná věk ani hranice

Když Robert Kinkaid, fotograf a dobrodruh, jedno horké odpoledne zabloudí k farmě na americkém zapadákově, netuší, že se mu za pár vteřin jeho samotářský bohémský život obrátí vzhůru nohama. Ve dveřích ho totiž přivítá Francesca Johnsonová, žena místního farmáře a vzorná matka dvou dospívajících dětí, jejíž rodina je právě na pár dní mimo domov. Jejich vzájemná přitažlivost je tak silná, že jí ani jeden není schopen odolat. Prožijí spolu čtyři dny tak silného fyzického i duševního propojení, jaké je jen mezi mužem a ženou možné. Dokáží se vrátit ke svému starému já? Dokáží opustit to, co tolik let bylo jejich identitou, domovem? Dokáží se rozejít a zapomenout?

Příběh Francescy a Roberta, který napsal jeho autor Robert James Waller v roce 1992, je jednou z nejsilnějších novodobých romancí. Filmové zpracování z roku 1995 s Maryl Streep a Clintem Eastwoodem jeho oblibu a vnitřní sílu ještě umocnilo. Živá tvorba jako koproducent nyní tento příběh převádí do divadelní podoby v podobě inscenace, která chce šířit naději velké lásky. Divadelní adaptace knihy Madisonské mosty vznikala přímo pro prostor Nové Spirály na Výstavišti a snaží se využít všechny jeho technologické možnosti tak, aby divákům nabídla hluboký divadelní zážitek. V hlavních rolích uvidíte Vandu Hybnerovou a Jana Révaie.

"Když se řekne činohra, většina z nás si představí herce v klasických kulisách a příběh, který na diváka udělá větší nebo menší dojem. V každém z nás zanechá větší či menší emoci a možná se zamyslíme nad určitými tématy. Unikátní prostor Nové Spirály přenáší diváka díky novým technologiím do příběhu více než jen pohledem a poslechem. Divák dostává unikátní zážitek, který umocní notoricky známý milostný příběh Madisonských mostů, a já věřím, že inscenační tým v čele s režisérkou Viktorií Čermákovou nabízí více než jen obyčejný příběh," komentuje Lukáš Vilt, programový manažer Nové Spirály.

"Inscenovat hluboký příběh lásky, který se dotkl po celém světě milionu srdcí, pro mne není odvážný krok. Odvážně zní v Nové Spirále, ale mně to vždy dávalo smysl. Od samého začátku, kdy jsem do ještě odhalených útrob Nové Spirály vstoupila. Dopřát díky moderním technologiím tomuto příběhu takovou péči, jakou si zaslouží. A můj sen? Přimět lidi věřit v lásku. Touto inscenací jim tu víru dopřát a ukázat, že i když se jedná jen o čtyři dny, mihotavý okamžik, který kolikrát i zabolí, stojí za to," říká k výběru tématu pro druhou premiéru Nové Spirály producentka Petra Horváthová, Živá tvorba

Obsazení herečky Vandy Hybnerové do role Francescy Johnsonové a herce Jana Révaie do role Roberta Kincaida slibuje divákům vysokou míru autenticity. Prvním důvodem je opravdu poctivá příprava, která trvala několik měsíců. Druhým důvodem je to, že mají ke svým postavám opravdu blízko. Osudy Francescy i Roberta korespondují s jejich vlastním životem, a především s jejich vztahem k přírodě. Inscenace Madisonské mosty v Nové Spirále je uváděna v citlivé režii Viktorie Čermákové. Režisérka vytváří romantické drama o velké lásce a velké zodpovědnosti. Vyzdvihuje sílu herců a dialogů a zároveň s pomocí technologií kreslí silné obrazy "mezi a nad slovy", tedy v prostoru, kde se odehrává skutečný osudový vztah. Scénografie, kostýmy, projekce, hudba, to vše slouží tomuto režijnímu pojetí, které kombinuje postupy rozhlasové hry či melodramatu s činohrou a místy až novocirkusovými prvky.

"Režijní koncept se odvíjí od kontrastu velké arény a čistě komorního příběhu se dvěma postavami, jejichž drama se odvíjí spíš tlumeně a pod povrchem. Chtěli bychom tu promluvit o vášni, lásce, o naději, zodpovědnosti a pevných lidských charakterech, a hlavně o ženách, na kterých stojí svět. A také o svobodě, posledních kovbojích, kteří nemají rádi krev, a taky trochu o poezii," říká k režijní koncepci Madisonských mostů režisérka Viktorie Čermáková.

Tvůrčí tým a obsazení:



Adaptace: Kateřina Jonášová, Kryštof Kotík

Dramaturgie: Kateřina Jonášová

Scénografie a kostýmy: Eva Jiřikovská

Videomapping: František Pecháček

Hudba: Petra Horváthová

Režie: Viktorie Čermáková

Hrají: Vanda Hybnerová, Jan Révai

Koproducent: Živá tvorba z.s., www.zivatvorba.cz

Více informací na: www.novaspirala.cz a www.navystavisti.cz