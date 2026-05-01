Má pivo nečekaný přínos pro zdraví? Vědci zkoumali více druhů, jeden opravdu překvapil

„Pijte vodu a nepijte rum,“ zpívá populární písničkář Jaromír Nohavica. Nový výzkum německých vědců ale naznačuje, že pozadu nezůstává ani pivo. Podle něj by totiž mohla mít i jediná sklenice zlatavého moku nečekaný přínos pro zdraví a lidský mozek. V čem je ale háček? Odpověď není černobílá. Záleží na detailech, které se často ztrácí v titulcích, ale zásadně mění význam celého sdělení.
Studie publikovaná v odborném časopise zkoumala 65 různých piv z německých supermarketů a ukázala, že jedna porce může obsahovat „významné množství“ vitaminu B6 a „může pokrýt zhruba 15 procent denní potřeby“. „Jde sice o prokazatelné množství, ale nikoli takové, aby bylo možné pivo označovat jako významný zdroj vitaminů,“ říká autor studie profesor Michael Rychlik z mnichovské Technologické univerzity k výsledkům výzkumu, který analyzoval obsah vitaminu B6 v pivu. Podle něj mohou být zjištění užitečná pouze pro spotřebitele, kteří chtějí optimalizovat svůj příjem vitaminů.
Vitamin B6 je důležitý pro fungování mozku, krve i imunitního systému a podílí se mimo jiné na tvorbě neurotransmiterů, jako jsou serotonin a dopamin. Výzkum potvrzuje, že pivo skutečně obsahuje měřitelné množství této látky, protože se nachází už v základních surovinách, jako je ječmen, pšenice nebo pivovarské kvasnice. Proces vaření navíc vitamin zcela nezničí.
Nejvyšší hodnoty se podařilo naměřit u silnějších piv typu bock, zatímco rýžová piva obsahovala vitaminu nejméně. Některá nealkoholická piva, u nichž byl alkohol odstraněn až po fermentaci, dokonce dosahovala vyšších hodnot než běžné varianty – jedno z nich poskytlo téměř 59 procent doporučené denní dávky.
Z pohledu výživy nejde o zásadní zlom
Muži potřebují přibližně 1,4 mg vitaminu B6 denně, ženy asi 1,2 mg, přičemž litr piva obsahuje zhruba 0,3 až 1 mg. Běžná půllitrová porce tak pokryje přibližně 13 až 16 procent doporučené dávky. Jak ale upozorňuje další analýza, tato čísla jsou technicky správná, ale v kontextu zavádějící. Tvrzení o 15 procent zní sice působivě, ale opomíjí širší souvislosti stravy.
Právě širší kontext je klíčový.
Vitamin B6 je totiž běžně dostupný v celé řadě potravin – od masa a ryb přes brambory, cizrnu až po celozrnné produkty nebo obohacené cereálie. „Nedoporučovali bychom považovat pivo nebo jakýkoliv alkohol za klíčový zdroj živin. Ty by měly pocházet především ze stravy,“ říká Bridget Benelamová z Britské nadace pro výživu (BNF).
Alkohol je problém
Interpretace, že pivo „podporuje mozek“, je tak podle odborníků problematická. Studie sice popisuje roli vitaminu B6 v těle, ale nezkoumá žádné ukazatele zdraví mozku – tedy ani paměť, náladu nebo jiné neurologické funkce. Závěr o vlivu a podpoře mozku tak z dat přímo nevyplývá.
Otázky vyvolává i samotné pojetí „porce piva“. Studie v některých případech pracuje s objemem až jednoho litru. „Pití takového množství by bylo v rozporu s doporučeními zdravotnických autorit,“ upozorňují kritici. Zásadní je také připomenout rizika spojená s alkoholem.
„Zvýrazňovat malý obsah vitaminů bez odpovídajícího zohlednění rizik je zavádějící,“ uvádí analýza. Alkohol je dlouhodobě spojován s poškozením jater, mozku i vyšším rizikem některých druhů rakoviny. Světová zdravotnická organizace přitom konstatuje, že neexistuje nic jako bezpečná míra jeho konzumace.
Podobné příběhy o údajných zdravotních benefitech alkoholu se objevují opakovaně. Jedním z nejdéle přetrvávajících příkladů je tvrzení, že sklenka červeného vína prospívá srdci. Často se opírá o takzvaný francouzský paradox, pozdější výzkumy ale ukázaly, že roli mohou hrát jiné faktory – například celkový životní styl nebo kvalita stravy.
Tento fenomén je známý jako „efekt zdravého uživatele“. „Pozorovací studie ukazují pouze souvislosti, nikoli příčiny,“ připomínají odborníci. Lidé, kteří pijí střídmě, totiž často zároveň více dbají na zdraví, lépe jedí, více se hýbou a mají lepší přístup ke zdravotní péči. Právě tyto faktory mohou vysvětlovat nižší výskyt některých onemocnění, nikoli samotný alkohol.
Celkový závěr je tak střízlivější, než by se mohlo zdát. Ano, pivo obsahuje určité množství vitaminů a dalších látek. Jak ale shrnují odborníci, jejich přínos je malý a pravděpodobně se nepromítne do skutečného zlepšení zdraví. Stejné živiny lze získat bezpečněji a spolehlivěji z běžné stravy – bez rizik, která s sebou alkohol přináší.
VIDEO: „Trendem je alkohol ubírat.“ Sládci se podřizují chutím českých pivařů
Zdroj: BBC, ScienceAlert
Dostál vychytal Anaheimu senzační postup, dál jde i Faksova Minnesota
Brankář Anaheimu Lukáš Dostál 25 zákroky pomohl k výhře 5:2 nad Edmontonem a byl jedním ze strůjců postupu Ducks do druhého kola play off NHL. Postupuje také Minnesota s Radkem Faksou, která doma zdolala Dallas.
ŽIVĚ Jaké příměří dojednal Trump s Putinem? Ukrajinci věří Američanům stále méně
Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.
Nenechte si ujít: Hravá reality show ze zahrady či oceněný španělský film Neděle
Komediální série plná zahradničení a absurdního humoru, komorní filmové drama o srážce rodiny s vírou, blackmetalový výlet do zákopů první světové války, Nezvalova Manon jako aktuální příběh či výstava Lubomíra Typlta v Táboře.
Rodiče připravila o úspory na důchod. Americká tenistka teď zadupala propíraný „hejt"
Poslední měsíce se nenápadně sune žebříčkem vzhůru. Až v Madridu americká tenistka Hailey Baptisteová naplno zazářila, když ve čtvrtfinále přežila šest mečbolů proti světové jedničce Aryně Sabalenkové a postoupila dál. I díky tomu tak nechala vyniknout silný příběh své kariéry.
Sedm výrazných rolí Jiřiny Bohdalové. Jak se měnila herečka, která slaví 95 let?
„Bohdalka“ je pojem. Herečka bytostně spjatá s televizní zábavou a mýtem “jedné z nás” slaví 95. narozeniny, přičemž první roli ztvárnila ještě jako dítě ve 30. letech. Jaké její filmy tedy zmínit? Výběr následujících sedmi titulů se pokusí ukázat pestrost jejích hereckých výkonů a zároveň kariérní vývoj.