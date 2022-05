Luxusní německá elektrokola RUFF CYCLES už i na českém trhu!

Po většině velkých měst se nevyplatí doprava v autě a cestování v MHD může být velice nepříjemné. Zajímavou alternativou je elektrokolo, díky němuž se dopravíte všude relativně rychle a bez větší námahy.

Se značkou RUFF CYCLES dokonce budete vypadat stylově, jelikož hledí i na vzhled. Zkuste kvalitní německou značku, ta kloubí estetiku s praktičností a špičkovou kvalitou komponentů od firmy Bosch. Pomocí e-biku můžete být ekologičtí, rychlí i styloví. Jaká elektronická kola RUFF CYCLES nabízí?

Elektrokola RUFF CYCLES slibují notnou dávku originality i pohodlí a svému slibu rozhodně dostáli. Od května letošního roku si je mohou pořídit i čeští občané, a to díky jejich výhradnímu distributorovi Bluetouch, ten nabízí všechny tři řady elektrokol RUFF CYCES - The RUFFIAN, BIGGIE a Lil´BUDDY. RUFF CYCLES vyrábí všechny své produkty ručně v Evropě, jejich finalizace pak probíhá v Německu. Což vypovídá o precizní německé práci, co klade za důraz detail a kvalitní pohon, ten je zajištěn kooperací s firmou Bosch. Ruční výroba je pojistkou originality každého kusu. Tu nezaručuje jen výrobní proces, jejich design míří na široké spektrum zákazníků a nebojí se neotřelého vzezření.

The RUFFIAN

Elektrokola the RUFFIAN jsou hlavní hvězdou celé značky. Míří na náročné zákazníky, kteří si potrpí na zajímavý design. Tento typ je totiž stylizován do motorkářské podoby, má atypický tvar a je zdoben výrazným nápisem The RUFFIAN. Dominantou tohoto kola je obrovské a kulaté přední světlo, to celý vzhled podtrhuje a docílí perfektní viditelnost i v naprosté tmě. Vintage vzezření je doplněno kvalitní výbavou od firmy Bosch, což garantuje perfektní jízdní vlastnosti. The RUFFIAN-kombinace vysokého stylu a kvality je tím nejlepším pro frajery, kteří odmítají dělat kompromisy a chtějí být na ulici středem pozornosti.

Kolo disponuje bezestupňovým řazením, díky Enviolo převodovce a řemenovému pohonu GATES. Baterie je lehce odnímatelná, což zabezpečuje snadné vyjmutí a nabití po příjezdu domů. Zajímavostí je, že baterie je uložena v ikonické ocelové nádrži, což podporuje vzhled motorky. Naprosté pohodlí přináší sedlo z pravé kůže, co se postupně přizpůsobuje vašemu pozadí. Součástí e-biku jsou kotoučové brzdy, ty jsou jednoduše všestranné brzdy par excellence, které nabízejí vynikající stabilitu a modulaci jak na silnici, tak i na stezce. Užijte si stylové a pohodlné kolo s nulovými emisemi!

BIGGIE

BIGGIE je cílen pro kontroverznější zákazníky. Nepůsobí tak extravagantně jako The RUFFIAN. Rozhodně ale není vizuálně ochuzen, působí jemným a elegantním dojmem, který bude bavit jemnější duše, co ocení mísení tradice a moderny. BIGGIE znamená styl, zábavu i funkčnost v jednom. Vlastnosti tohoto kola jsou taktéž naprostá špička, jako všechna kola od RUFF CYCLEC je doplněno o techniku od firmy Bosch. Příjemným pozitivem jsou i hydraulické brzdy. Pneumatiky 26 x 3,0 se poperou s jakýmkoliv terénem. Primárně je ale BIGGIE ideálním parťákem do městských ulic.

Lil’BUDDY

Lil’BUDDY vzdává holt bláznivým sedmdesátkám, co byly ve jménu pestrosti a extrémní zábavnosti. Cílovou skupinou tohoto kola jsou mladí lidé, kteří chtějí zaujmout své publikum. A to se jim s Lil’BUDDY jistě podaří, jelikož nabízí širokou škálu barevných možností a hned několik potenciálních příslušenství. Můžete se tak nechat okouzlit bláznivými barevnými kombinacemi, ty lze doplnit o zajímavé blatníky či úchytky. Je to multifunkční kus - poradí si s terénem, vyjížďkou na rande, ale i s dopravou po městě. Je to prostě životní parťák a můžete vzít kamkoliv.