Našli způsob, jak na cestách ušetřit za ubytování, a přitom si dopřát pořádný luxus. Britové Ellen Carterová a Connor Gill bydleli v domě s vlastním kinem a posilovnou i ve vile s bazénem v Budapešti. Za noc nezaplatili ani libru. Společně už navštívili osmnáct zemí, jejich recept na levnější cestování má ale i své podmínky.
Za šest let společného cestování poznali tři kontinenty. Šestadvacetiletá Ellen a její o rok starší snoubenec Connor si užili pohodlí luxusních domů v Británii i nocování v komfortně vybaveném stanu v marocké poušti Agafay. Právě na tamní glamping Ellen vzpomíná jako na jeden z nejlepších pobytů.
„Byl to jedinečný zážitek, s úžasným pozorováním hvězd a východy slunce,“ popisuje.
Část nákladů na cestování jim přitom pomáhá ušetřit takzvaný housesitting a petsitting. Princip je jednoduchý: zatímco majitelé odjedou na dovolenou, Ellen s Connorem se starají o jejich dům a domácí mazlíčky. Výměnou mají ubytování zdarma.
Nyní poznávají Jižní Ameriku. Základnu mají v Brazílii, kde Connor získal roční pracovní kontrakt jako výzkumník. Ellen, která dříve pomáhala řešit podněty občanů v kanceláři britského poslance, si dala pracovní pauzu.
Také tady si našli příležitost k hlídání. V Porto Alegre se například starali o jezevčíka i dům jeho majitelů. „Co na to říct, nemůžeme odmítnout jezevčíka,“ smějí se.
Není to jen tak
Jednou z cest, jak s hlídáním domů a mazlíčků začít, je registrace na specializované platformě (například TrustedHousesitters nebo Nomador), obvykle za členský poplatek. Samotné přihlášení ale pobyt nezaručuje. Zájemci si vytvoří profil, popíšou své zkušenosti se zvířaty a reagují na nabídky v konkrétních termínech. Majitelé si pak vybírají, komu svůj domov a mazlíčky svěří.
Velkou roli hrají reference a hodnocení z předchozích pobytů, takže získat první hlídání může být nejtěžší. Po jeho skončení se obě strany mohou vzájemně ohodnotit, a usnadnit tak rozhodování dalším zájemcům i majitelům.
Ellen s Connorem oceňují také to, že mají k dispozici vybavenou domácnost. „Největší výhodou je úspora za ubytování a možnost používat kuchyň, kde si můžeme sami vařit, místo abychom pořád jedli v restauracích,“ vysvětluje Ellen.
Začali deset minut od domu
Poprvé si podobný pobyt vyzkoušeli na začátku roku 2022. Connor tehdy dokončoval první ročník doktorátu a Ellen končila magisterské studium. Oba chtěli cestovat, ale se studentským rozpočtem si toho příliš dovolit nemohli.
První příležitost našli téměř za rohem. Dům stál jen deset minut od bydliště Elleniny matky nedaleko Beaconsfieldu v anglickém hrabství Buckinghamshire. Daleko sice neodjeli, zato měli k dispozici domácí kino, posilovnu i lesní pozemek. Na starost dostali tři west highlandské teriéry.
Po této zkušenosti zkusili hlídání také v zahraničí. V srpnu téhož roku vyrazili do Budapešti, kam se Ellen chtěla podívat už dlouho. Původně si myslela, že jim peníze vystačí nanejvýš na prodloužený víkend. Nakonec zůstali deset dní.
„Budapešť byla asi nejluxusnější hlídání domu, jaké jsme zažili. Měl pět ložnic, obrovskou zahradu a soukromý bazén,“ vzpomíná.
Starali se tam o psa Chilliho a vedle péče o něj měli čas i na poznávání města. Do centra to bylo jen kousek autobusem. „K Chillimu jsme si vytvořili silné pouto a zvykli si každý den objevovat nějaké nové místo. Odtud se nám asi odjíždělo ze všeho nejhůř,“ říká Ellen.
Díky bezplatnému ubytování a domácímu vaření je celých deset dní včetně letenek a jídla vyšlo podle Ellen na pouhých 200 liber na osobu. Dodnes je to jejich nejlevnější dovolená. S majiteli domu navíc zůstali v kontaktu, stejně jako s těmi z anglického Gerrards Cross.
Má to ale pravidla
Pobyt v cizím domě ale přináší i povinnosti, které při běžné dovolené člověk řešit nemusí. Zvířata potřebují pravidelnou péči a podle toho se plánují výlety i večerní program.
„Pokud zvířata potřebují léky, může s tím být hodně práce, odpovědnosti i stresu. Další nevýhodou je, že nemůžete odcházet na příliš dlouhou dobu,“ upozorňuje Ellen.
Celodenní výlet nebo návrat nad ránem tak nemusí připadat v úvahu. Jim dvěma však tato omezení příliš nevadí. „Našemu životnímu stylu to vyhovuje. Nepijeme alkohol a moc často nechodíme ven do noci, takže nás to nikdy zvlášť netrápilo.“
Další cesty plánují po Jižní Americe. V listopadu chtějí navštívit Uruguay, která by se stala jejich devatenáctou zemí, a v prosinci Chile. V plánu mají Patagonii i Santiago, později také Peru a amazonský prales.
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Zdroje: Manchester Evening News, Instagram
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