LUXOR se stává největším knihkupectvím v Česku. Co to znamená pro zákazníky?

Robotický sklad za více než 300 milionů korun
Euromedia investovala přes 300 milionů korun do automatizace svého logistického centra ve Stochově. Nový systém AutoStore, který využívá robotickou manipulaci se zbožím, umožňuje efektivnější skladování a rychlejší expedici knih směrem k prodejnám i koncovým zákazníkům. Automatizace také snižuje chybovost a umožňuje zvládat vyšší objemy prodeje, zejména v sezónním období.
Spojení s PEMIC, KNIHCENTRUM a převzetí části KANZELSBERGER
Součástí přeměny Euromedia Group je i rozsáhlá konsolidace českého knižního trhu. Společnost dokončila fúzi s distributorem PEMIC BOOKS a internetovým knihkupectvím KNIHCENTRUM, čímž posílila své postavení nejen v maloobchodě, ale i ve velkoobchodní distribuci.
Kromě toho Euromedia převzala část prodejen sítě KANZELSBERGER, včetně známého brněnského knihkupectví Barvič a Novotný, které patří k nejstarším v zemi. Díky těmto krokům se knihkupectví LUXOR stalo největší knihkupeckou sítí v Česku podle počtu poboček.
Značka LUXOR se mění v moderní knihkupectví
Vedle expanze se mění i samotný koncept knihkupectví - prodejny se postupně transformují v moderní prostory, které kombinují prodej s komunitními aktivitami - prostory pro autogramiády, besedy a křty. Cílem je, aby se knihkupectví LUXOR stalo nejen místem nákupu knih, ale také setkávání čtenářů a autorů. Tento trend odpovídá vývoji, který je běžný v západní Evropě, kde kamenná knihkupectví opět zažívají růst díky zážitkovému pojetí.
Knižní klub nově pod značkou LUXOR
Dalším krokem transformace bylo včlenění Knižního klubu pod značku LUXOR. Členové klubu nyní mohou využívat své výhody ve všech knihkupectvích LUXOR i v e-shopu. Knižní klub dlouhá léta fungoval jako samostatná značka s vlastními prodejními kanály. Jeho integrace přináší čtenářům nejen zachování klubových slev, ale i nové možnosti - moderní správu účtu, personalizované nabídky a možnost nákupu e-knih a audioknih.
Aplikace MŮJ LUXOR propojuje knihkupectví s digitálním obsahem
Součástí modernizace je i důraz na digitalizaci a online služby. Euromedia představila aplikaci MŮJ LUXOR, která umožňuje zákazníkům spravovat věrnostní výhody, nakupovat online i přistupovat k digitálním formátům knih - audioknihám a e-knihám, jejichž nabídka stále roste.
Knihkupectví LUXOR rozšiřuje zákaznické služby i platební možnosti
Zákazníci dnes mohou využívat věrnostní program Knižní klub, mobilní aplikaci MŮJ LUXOR, kamenné prodejny i e-shop, které společně tvoří propojenou platformu.
Knihkupectví LUXOR zároveň rozšiřuje nabídku služeb a jde naproti zákaznické spokojenosti i v oblasti plateb.
Kromě běžných platebních metod - hotovosti, platebních karet či služeb Apple Pay a Google Pay - mohou zákazníci platit i prostřednictvím moderních systémů Skip Pay, Twisto Pay, MúzaPay nebo zaměstnaneckých benefitů Benefit Plus, eBenefit a Edenred.
Podle Euromedie jde o další krok směrem ke komfortnějšímu a přístupnějšímu nákupu, který má usnadnit nákupní proces v kamenných prodejnách i online prostředí.