Pacient roku? Lupiči netušili, na koho narazí při krádeži v ordinaci

Dvojice lupičů se minulý čtvrtek pokusila vykrást zubní kliniku v brazilském okrese Ceilândia. Ozbrojení muži ale nečekali, na jakého pacienta narazí. Při vtrhnutí do ambulance tam pravidelnou prohlídku podstupoval zkušený policista mimo službu, který dal útočníkům co proto. Bez váhání je oba v několika vteřinách zneškodnil. Jeho odvážný čin zachytila bezpečnostní kamera.

Zkušený policista zneškodnil dva lupiče, kteří vtrhli do zubní kliniky. | Video: Reddit/netmiss

Incident se stal ve čtvrtek ráno na dentální klinice v okrese Ceilândia, ležícím nedaleko hlavního města Brasília. Na záběrech je patrné, jak do ambulance najednou vtrhli dva mladíci v mikinách. S noži v rukou začali ohrožovat personál a pacienta na lehátku. Zubaře i zdravotní sestry lupiči zahnali do rohu ordinace. Pacient, čili policista mimo službu, si v tu chvíli lehl s rukama nad hlavou na zem.

Když na něj jeden z lupičů začal mířit nožem, policista ho zkušeným chvatem srazil k zemi. Bezprostředně poté začal na lupiče mířit svou pistolí, kterou měl v tu chvíli u sebe. Za několik vteřin poté si podrobil i druhého lupiče, který ho začal ze dveří ordinace ohrožovat. Při svém zákroku mladíka postřelil.

Šestačtyřicetiletý policista, který slouží u tamní policie přes 25 let, na místě počkal do příjezdu svých kolegů. Nikdo z řad personálu neutrpěl žádná zranění. Postřeleného lupiče poté převezli se zraněním do nemocnice. Mladík byl podle serveru Newsweek mimo ohrožení života.

Oba ozbrojenci, kterým bylo 19 let, už jsou nyní ve vazbě a vyšetřuje je policie, uvádí brazilský server Globo. Jejich totožnost policisté zatím nezveřejnili.

Záběry odvážného činu policisty, který si přál zůstal v anonymitě, se v posledních dnech dostaly na stránky světových médií. Video se rozšířilo i na sociálních sítích. Uživatelé na Redditu především obdivují schopnosti a pohotovost policisty. Někteří ho označili za "pacienta roku" a vtipkovali, že by měl dostat zdarma zubní péči až do konce svého života.