Louvre znovu v ohrožení. Neznámý obraz se objevil jen kousek od Mony Lisy

Nelegálně vystavit své dílo v Louvru a nejlépe hned vedle slavné da Vinciho Mony Lisy. Přesně tohle před několika dny napadlo dva belgické influencery Neala a Sennea.
Rozhodli se otestovat, jak se po měsíc staré velkolepé krádeži šperků změnil přístup k bezpečnosti jednoho z neznámějších muzeí světa.
Komedie v reálu: vlastní obraz v Louvru
Ve srovnání s krádeží šlo jen o drobný incident, přesto se jim ostrahu podařilo přechytračit a na zeď tu pověsit své vlastní dílo.
Aby obraz do muzea pronesli přes bezpečností rámy a kontroly, projevili nemalou vynalézavost. Rám poskládali z kostiček lega a obraz samotný smotali do ruličky.
Do muzea se vydali hodinu před koncem otevírací doby. Sestavili rám, vložili do něj svůj obrázek a čekali na příležitost. Původní záměr pověsit jej přímo vedle Mony Lisy se jim kvůli posílené ochraně nepodařilo.
Úspěch měřený minutami
Nakonec slavili úspěch v jiné z výstavních místností, která je od Mony Lisy jen kousek. Využili odchodu návštěvníků a obraz rychle zavěsili: "Jakmile bylo naše umělecké dílo pověšené, okamžitě jsme odešli. Nechtěli jsme provokovat ochranku ani čekat na jejich reakci."
Podle informací deníku Le Parisien byl obraz autorů Neala a Sennea vystavený necelé tři minuty - tak dlouho trvalo, než muzeum jejich dílo objevilo a odstranilo. Muzeum zvažuje vůči oběma pánům podat stížnost.
Neal a Senne se dostali na titulní stránky novin již dříve, když se jim podařil jiný husarský kousek - aby se dostali na finále Ligy mistrů, den předem se schovali na toaletách mnichovské Allianz Areny, kde strávili dlouhých 27 hodin. "Byl to nejkrásnější fotbalový zápas, jaký jsme kdy viděli."
Jejich vtípky jsou na sociálních sítích známé a "akce Louvre" byla dalším z nich.
Korunovační klenoty a heslo 1234
Tahle akce není jen kuriózní prank, který zaujal na sociálních sítích. Louvre se před několika týdny dostal do světových zpráv kvůli velké loupeži korunovačních klenotů - historické šperky zmizely během několika minut a krádež odhalila, že některé interní systémy muzea fungují na starém softwaru a hesla byla nastavená opravdu "na pohodu" (například "1234" nebo "Louvre").
Dvojice TikTokerů ukázala, že i přes nedávné zvýšení bezpečnosti může být muzeum stále až příliš zranitelné - a někdy opravdu stačí jen dva borci s nápadem a kamerou.
Zdroj: Le Parisien, Business Standard.