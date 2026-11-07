Loftový byt 2+kk prošel úpravou s jasnou vizí: vytvořit prostor pro profesionální kuchařku, která v něm bude nejen žít, ale i natáčet své recepty. Autorky realizace dosáhly cíle díky promyšlené kompozici, a tak v bývalé pražské továrně vznikl interiér spojující útulný domov a plnohodnotné pracovní zázemí. Tedy dvě zdánlivě odlišné role.
Návrh stojí na promyšlené rovnováze: hlavní obytný prostor je otevřený a multifunkční, ale jiné části bytu zůstávají oddělené pro zachování soukromí. Velkorysá výška prostoru pak umožnila vložení dvou obytných úrovní. Zatímco ložnice je situována nad kuchyní, dětský pokoj s pracovním koutem nabízí klidné zázemí.
Bílý nátěr opticky odlehčil původně robustní konstrukci vložených pater a transparentní ocelová síť navíc zachovala vizuální propojení i pocit otevřenosti.
A jak to v posledních letech bývá, těžištěm bytu je kuchyň – hlavní obytný i pracovní prostor je navržen jako plnohodnotný pracovní nástroj a zároveň působí esteticky čistě a přirozeně.
Dominantou je pak ostrůvek s jemně zaoblenou hranou, jenž vyvažuje pravoúhlý rámec loftu a určuje celkovou kompozici interiéru. Architektky Daniela Brožová a Tereza Horáčková z TEĎ ateliér přitom pracovaly s myšlenkou, že kuchyň nemá být jen kulisou, ale aktivním prostorem, který se přizpůsobuje každodenním potřebám. I těm pracovním.
Výška, měkkost, harmonie
Výška loftu se promítá i do návrhu nábytku. Vysoké prosklené vitríny s jemně zvlněným sklem v kombinaci s přiznanými posuvnými žebříky zdůrazňují vertikalitu prostoru a zároveň ji využívají v praxi. Výška tak nepůsobí jen efektně, ale stává se plnohodnotnou součástí fungování interiéru. Otevřené police nad pracovní plochou navíc umožňují flexibilní uspořádání nádobí, což je při práci před kamerou zásadní.
Původní industriální charakter prostoru zůstává čitelný, ale je citlivě kultivovaný. V interiéru se opakují měkké, zaoblené linie, a to u jídelního stolu, lavice, zrcadel i postele. Tyto prvky podle návrhu vyvažují striktní pravoúhlost loftu a vnášejí do něj přirozenější, obytnější atmosféru. A důležitou roli hrají i detaily. Například jemně řešené úchytky, které celek sjednocují.
Materiálová koncepce pak staví na kontrastu mezi industriálním základem a obytnou vrstvou. Dubová podlaha je doplněna světle terakotovými plochami a akcenty světle modré barvy. Tuto tlumenou barevnost architektky volily záměrně. Interiér tak působí klidně, vyváženě a nechává vyniknout světlo i proporce prostoru.
Stoprocentní využití
Členitá dispozice neumožnila využít klasické šatní skříně, proto architektky v návrhu pracovaly s každým dostupným místem. Úložné prostory jsou tak integrovány do nik i výšky místností.
Skříň u vstupu využívá plnou výšku loftu a je přístupná pomocí posuvného žebříku, u ložnice vznikla kompaktní šatna vedená pod průvlakem a pod schodištěm se skrývá spíž za nenápadnými dveřmi. Jejich vnitřní strana navíc slouží k ukládání kořenek, což je praktický detail odpovídající životnímu stylu majitelky.
Celý interiér je založen na klidu, světle a proporcích. Industriální rámec zůstává zachován, ale je zjemněn barvou, materiály i detaily.
Bez kompromisů
Konečná podoba je podle autorek výsledkem úzké spolupráce s klienty i zkušenými truhláři, kteří se podíleli na hledání optimálního řešení i kvalitního provedení.
Prostor tak funguje přirozeně. Jako domov i jako pracovní studio bez vzájemných kompromisů.
VIDEO: Města a obce rezignovaly na výstavbu a udržování vlastního bytového fondu, pokračuje privatizace a bydlení je čím dál méně dostupné
Zdroj: Interiér roku, TEĎ ateliér
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Polsko v šoku. Muž s přilbou v maskáčích zavraždil v centru Krakova šest lidí
Šest mrtvých - čtyři ženy a dva muži - a 15 raněných včetně tří policistů si vyžádala střelba v historickém centru Krakova. V sobotu odpoledne to oznámili polští policisté s tím, že pachatele - mladého muže - zneškodnili a převezli do nemocnice. Vyšetřovatelé teď podle premiéra Donald Tuska „vyšetřují pozadí a všechny okolnosti atentátu.“ Češi mezi oběťmi ani zraněnými podle diplomacie nejsou.
Skvělá sobota českých gólmanů v Anglii. Kinský vytáhl zákrok večera, Horníček udržel bod
Brankář Tottenhamu Antonín Kinský v anglické fotbalové lize po dvou zápasech inkasoval a Spurs prohráli 0:1 v Leedsu. V 79. minutě rozhodl střídající Noah Okafor, který českého gólmana překonal tvrdou střelou k bližší tyči ze druhého doteku po Wilsonovu přiklepnutí.
„Dnes vaše obloha zrudne.“ Pod hrozby v Evropě se podepisují „bojovníci Mužského státu“
„My, bojovníci Mužského státu, dnes svými činy zanecháme stopu v dějinách. Váš feministický režim si to bude navždy pamatovat. K výbuchu dojde za 60 minut. Dnes vaše obloha zrudne.“ Tak zněla jedna z výhrůžných zpráv zaslaných evropským letištím a leteckým společnostem. Kvůli bombovým hrozbám musela některá letadla změnit trasu a do vzduchu vzlétly také italské, francouzské a bulharské stíhačky.
Otec ve vazbě kvůli pedofilii, sám neměl na jídlo. Drsný příběh tenisového playboye
Jeho život by vydal na filmový scénář nebo alespoň na knihu. Australský tenista Mark Philippoussis, který slaví v sobotu 50. narozeniny, dostal nálepku vyhlášeného playboye okruhu ATP. V soukromí měl ale spoustu problémů.
„Do diplomacie bych mohl nastoupit zítra.“ Turek přinesl diplom, chlubil se trojkou
I v sobotu pokračoval příběh Filipa Turka a jeho vysokoškolského vzdělání. Poté co v uplynulých dnech na svých sociálních sítích publikoval dvě verze magisterského diplomu – obě s chybami –, dorazil s modrými deskami do televizního studia. Zatímco moderátorka si jeho vysvědčení prohlížet mohla, pirátský předseda Zdeněk Hřib to dovoleno neměl.