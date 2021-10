Tom Cruise má co dohánět. Ruští filmaři natočili první film ve skutečném vesmíru

Ruští filmaři se v pořadu vrátili z ISS, kde natáčeli záběry pro nový film. Loď Sojuz MS-18 bezpečně přistála v Kazachstánu. S odhodláním natočit poprvé filmové scény ve skutečném vesmíru strávila herečka Julije Peresildová a režisér Klimov Šipenko na oběžné dráze 12 dní. Na Mezinárodní vesmírnou stanici je doprovodil kosmonaut Anton Škaplerov.

Loď Sojuz s ruskými filmaři přistála v Kazachstánu. Rodí se první film ze skutečného vesmíru | Video: Associated Press

Snímek s pracovním název Výzva má být příběhem o lékařce, která nemá s kosmonautikou nic společného, je nucena letět do vesmíru, aby zachránila nemocného kosmonauta. Ve filmu se objeví i skuteční ruští kosmonauti Škaplerov, Oleg Novickij a Pjotr Dubrov. Před odletem se předpokládalo, že na oběžné dráze vznikne zhruba 35 minut snímku.

Filmařská vesmírná cesta může posloužit i jako reklama, která by mohla přilákat mladé lidi k práci ve vesmíru. Má však své kritiky, jimž se nelíbí, že bylo tolik peněz vloženo do filmového projektu místo do výzkumu. Cenu akce Roskosmos nezveřejnil, Rogozin pouze řekl, že doufá, že příjmy z příštích letů vesmírných turistů pomohou náklady uhradit.

Rusové tímto projektem prvního "živého" natáčení v kosmu předčili USA, je totiž známo, že i Tom Cruise chce letět natáčet do kosmu a odletět by měl raketou společnosti SpaceX.