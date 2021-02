Lockdowny nás devastují, říká šéfkuchař Ramsay. Kvůli pandemii přišel o dvě miliardy

Letecký dopravce Smartwings ve čtvrtek odpoledne obnoví komerční lety s letadlem Boeing 737 MAX 8, první let zamíří do španělské Malagy. Dnes dopravce s prvním letadlem úspěšně provedl ověřovací let. Dalších šest strojů plánuje společnost postupně zprovoznit do léta, uvedla mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Letadla Boeing 737 MAX byla téměř dva roky odstavena kvůli nehodám, v závěru ledna jejich provoz povolila Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA).

Smartwings začal pracovat na obnovení provozu letadel okamžitě po povolení jejich provozu v Evropě. Znovuzprovoznění zahrnuje mimo jiné proškolení pilotů, aktualizaci softwaru a hardwaru a další činnosti, které požaduje EASA. Před uvedením do běžného provozu ještě dopravce provede s každým letounem ověřovací let.

První z nich úspěšně udělala společnost ve středu ráno. Ve čtvrtek se tak letoun vrátí do komerčního provozu, konkrétně na odpolední lince z Prahy do Malagy.