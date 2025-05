Lívance flambované slivovicí i pohankový tatarák. Čeští kuchaři vyráží na EXPO

Návštěvníci českého pavilonu se na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace mohou mimo jiné těšit na několik speciálních menu od špiček české gastronomie. Jedno pro ně uvaří v rámci oslav Dne republiky také členové Staré gardy kuchařů Asociace kuchařů a cukrářů (AKC). A co že to bude?

"Budeme připravovat jídla ve stylu Czech Specials s moderním švihem," říká Tomáš Popp, manažer Asociace kuchařů a cukrářů a Národního týmu kuchařů a cukrářů ČR, a představuje speciální menu: "Jako předkrm se bude podávat pohankový tatarák, křepelčí vajíčko a pohankový popcorn s pažitkovým olejem, jako hlavní chod kachní prso servírované s bylinkovou nádivkou s kaštany a kachními játry a smetanovou kedlubnou, kaštanovým pyré a jako desert klasické lívance se švestkovou omáčkou a švestkou flambovanou slivovicí."

Menu Ósaka 2025 je inspirované původním československým menu, které se představilo na Expu v Ósace v roce 1970. "Československá restaurace Praha byla na Expu v roce 1970 hodnocena jako nejlepší. I tehdy se podávala kachna, my ji ale letos zabalíme do moderního hávu," vysvětluje Jiří Eichner, zakládající člen Staré gardy AKC, který je žijící legendou gastronomie.

Do Japonska vyráží každý měsíc členové juniorského i seniorského Národního týmu kuchařů a cukrářů. Do Ósaky, kde Expo 2025 potrvá do 13. října, pojedou také členové Staré gardy kuchařů AKC ČR s podporou Marka Svobody, člena představenstva AKC. Světové výstavy se AKC účastní již podruhé.

"Už na výstavě v Dubaji v roce 2021 uvařili členky a členové juniorského Národního týmu skvělé menu," dodává Tomáš Popp.

Stará garda kuchařů AKC se pravidelně účastní akcí pro veřejnost (např. Letenská husa, Letenské prase, Bylinkový den) a během kuchařských workshopů přibližuje návštěvníkům historické receptury.