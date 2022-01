Litevská pošta doručila dopis půl století po odeslání, složitě hledala adresátku

Dopis napsaný dvanáctileté Litevce byl doručen téměř 51 let po odeslání z Polska. "Myslela jsem, že si ze mě někdo dělá legraci," řekla adresátka Genovefa Klonovská. Psaní, které jí bylo určeno, špinavé a potrhané vypadlo spolu se sedmnácti dalšími letos v létě z ventilačního otvoru po stržení zdi v bývalé poště na předměstí Vilniusu.

Dopis obsahoval ručně vyrobenou barevnou růži a dvě papírové panenky. Jak se ocitl mezi ztracenými a znovu nalezenými zásilkami z přelomu 60. a 70. let minulého století? Podle Jurgise Vilutise, majitele budovy, kde dříve sídlila pošta, schoval psaní do ventilace pravděpodobně bezskrupulózní zaměstnanec poté, co v nich hledal hotovost nebo cennosti. Litva byla tehdy součástí Sovětského svazu a dopisy odesílali příbuzní v emigraci či přátelé z Austrálie, Polska nebo Ruska.

"Stavební dělníci navrhovali, abychom staré dopisy vyhodili, ale místo toho jsem zavolal na poštu. A jsem rád, že je to zaujalo," řekl. Názvy ulic a jejich číslování se ve Vilniusu mezitím změnily a pracovníci pošty strávili měsíce hledáním správných domů. Mluvili se současnými nájemníky a sousedy a zjišťovali, kam se adresáti přestěhovali.

Nalézt se podařilo pouze pět příjemců. V několika případech byl ztracený dopis předán dětem zesnulých adresátů.

"Cítili jsme morální povinnost to udělat," řekla Deimanté Žebrauskaitéová, která v litevské poště vede zákaznické oddělení.

"Jedna paní přirovnala tento zážitek k přijetí zprávy z lahve hozené do moře. Lidé to brali velmi emotivně. Někteří měli pocit, že zahlédli kousek každodenního života svých zesnulých rodičů," řekla.

V dopise Klonovské, odeslaném v roce 1970 z polské vsi Koczary, si dívka Ewa stěžuje, že autobusy již nedojíždějí do její vesnice, takže musela jít na nejbližší poštu při 23 stupních pod nulou, a prosí o fotografie herců.

Klonovská, nyní šedesátnice, si na Ewu vůbec nepamatuje. Pravděpodobně jí napsala poté, co našla její adresu v novinovém inzerátu s nabídkou na dopisování mezi kamarády. Vztah zřejmě skončil poté, co dopis nedoručili.

"Je dobře, že ten dopis byl bezvýznamný. Jeho ztráta nezměnila ničí život," řekla Klonovská. "Co kdyby nedoručili dopis od nápadníka jeho lásce a jejich svatba by se nikdy neuskutečnila?" dodala.