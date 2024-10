V bělostném oděvu a s kolty proklatě nízko u boku naplňoval Limonádový Joe dokonale slogan: "Chceš-li přesnou mušku míti, musíš Kolaloku píti." Hlavní hrdina stejnojmenné westernové parodie navíc plnil i svůj slib "já se vrátím… a se mnou přijde zákon". Vrací se totiž do kin, na televizní obrazovky i do divadel už šest desítek let.