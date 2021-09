Líhnutí kuřete v otevřené skořápce. Fascinující experiment ohromuje sociální sítě

V pondělí zemřel Mojmír Weimann, dramaturg, režisér a divadelní manažer. Bylo mu 77 let. Na přelomu tisíciletí působil jako ředitel Národního divadla Brno. O jeho smrti informovala vedoucí oddělení umělecké dokumentace Národního divadla Brno Jitka Nováková.

Weimann se narodil v roce 1943 v Třebíči. Po absolutoriu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde studoval angličtinu, ruštinu a divadelní vědu, nastoupil do Slezského divadla v Opavě, odkud po roce přešel jako dramaturg a později umělecký šéf operety do tehdejšího Státního divadla v Ostravě. V roce 1980 nastoupil do Hudebního divadla v Karlíně, spolupracoval také s divadlem Semafor.

Později jako umělecký šéf působil v Divadle Petra Bezruče v Ostravě a jako ředitel vedl Divadlo J. K. Tyla v Plzni. V letech 1996 až 2002 byl ředitelem Národního divadla Brno, kde také režíroval, například muzikály Jižní Pacifik a Zorba nebo operu Bohéma. V posledních letech se věnoval psaní o dějinách a osobnostech brněnského a plzeňského divadla.