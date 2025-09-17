Lifestyle

Zločiny, záhady, ideologie. Vyhrajte knihu Pavla Švece Podivné zločiny

Jana Harmáčková Jana Harmáčková
před 41 minutami
Kriminální případy, které otřásly komunistickým Československem, vycházejí v knize novináře Pavla Švece Podivné zločiny. Získejte jeden ze tří výtisků v naší soutěži!
Foto: Vojtěch Gross

Záhadné příběhy z doby komunistického Československa, kriminální kauzy plné nejasností a svědectví, která znějí dodnes mrazivě. To vše přináší nová kniha Podivné zločiny od novináře a autora úspěšného stejnojmenného podcastu Pavla Švece.

Publikace vychází z nejzajímavějších epizod, které zazněly na Aktuálně.cz v letech 2023 a 2024. Čtenářům otevírá pohled do vyšetřovacích spisů mezi roky 1945-1989, kde se realita často prolínala s ideologií a mocenskými zájmy. Autor sám přiznává, že některé případy ho zaskočily rozsahem i množstvím svědectví, jiné zase ukázaly tvrdou perzekuci rodin, místo aby jim stát pomohl.

Kniha Podivné zločiny Pavla Švece
Kniha Podivné zločiny Pavla Švece | Foto: Aktuálně.cz

Příbuzní, jejichž příběhy se Švec zabývá, prý často berou jeho bádání jako satisfakci. "Snažím se k tomu přistupovat citlivě," říká a upozorňuje, že informace ze spisů mezi lety 1945 až 1989 často nemusejí odpovídat skutečnosti: "To tam bývá často, takové nátěry dehonestace, které se do toho vyšetřování naprosto programově prolínají."

U jednoho příběhu Švec narazil i na odmítavou reakci pozůstalých. Šlo o případ, který měl ideologické pozadí. Týkal se okupace sovětskými vojsky a režim se soustředil na to, aby vše hlídal a monitoroval. "Udělali obrovské množství kroků - ne, aby té rodině pomohli, ale aby je dál perzekvovali."

Spotlight Aktuálně.cz - Pavel Švec | Video: Tým Spotlight
 
lifestyle Magazín.Aktuálně.cz Podcast Podivné zločiny soutěž kniha krimi

