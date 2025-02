Ve věku 78 let zemřel v Londýně Henry Kelly, britský rozhlasový a televizní moderátor, herec a novinář. V roce 1975 zahájil kariéru v britské televizi jako moderátor pořadu "Going for Gold", soutěže zaměřené na evropskou kulturu a historii, která se vysílala v letech 1987 až 1996. Tento pořad mu přinesl širokou popularitu, stal se jedním z nejznámějších britských televizních moderátorů.