Hlavně se neptejte, odkud to voní. Když se Žižkovem line vůně skořice, místní mlží

Z drobného pečení vznikla poctivá cukrářská dílna, která bez ostychu provoní celý Žižkov. Její zakladatelka Alena Cihlová dokázala v Praze vybudovat podnik bez kompromisů v surovinách i přístupu. Navíc kolem něj stvořila komunitu zákazníků, kteří se s důvěrou vracejí. Pod jejími křídly se zároveň učí a rostou i učnice z Braníka, pro které je dílna nejen praxí, ale i místem podpory a inspirace.

Většina žen se na mateřské rozhodně nenudí, jenže to není případ Aleny Cihlové, majitelky žižkovské pekárny a cukrárny Sladká tečka. Záviděníhodné, spavé dítě jí umožnilo trávit večery a noci pečením. Nejdřív narozeninových dortů pro blízké, později i makronek. Po sedmnácti letech provozování úpravny oděvů se Alena rozhodla udělat zásadní krok: opustila původní profesi a ponořila se naplno do světa cukrářství.

Shodou několika náhod a trochy štěstí se v záplavě neúměrně drahých nájmů v srdci pražského Žižkova rušilo veganské bistro. Majitelka odjížděla do Dánska a prostor s velkými výlohami a denním světlem byl najednou k mání. Když ho Alena poprvé viděla, hned věděla, že je to "ono".

Původně plánovala otevření jen malé výrobny. "Jenže když vám místní klepou na dveře a prosí o ještě teplé koláče, které zahlídli na Instagramu, není snadné vzdorovat," říká majitelka. To dalo vzniknout malé cukrárně, v roce 2015 vykoukla Sladká tečka na světlo světa.

Nová generace ze Žižkova

Alena Cihlová dnes ve své dílně předává řemeslo dál - pod jejíma rukama rostou učnice z odborné školy v Braníku. Děvčata se učí nejen cukrářským základům, ale i chování k zákazníkům, jak pozdravit, usmát se, mít respekt k práci i lidem. Alena jim dává důvěru, prostor zkoušet vlastní nápady a přirozeně je vede k poctivosti - žádné směsi, žádné zkratky. "Buď všechno od základu, nebo vůbec," říká. Pro mnohé z děvčat je její provoz první zkušeností s tím, jak vypadá poctivá práce a férové prostředí. A pro Alenu je každá z děvčat osobním příběhem, který pomáhá psát.

Cukr a skořice

Sladká tečka dnes zásobuje další tři kavárny, prodává z výlohy, peče věnečky, sladké i slané koláče, chleby, makronky a mnoho dalšího. Ale jestli je tu o něco rvačka, jsou to skořicoví šneci. Jsou velcí jako dlaň, vysocí do nebes, nadýchaní a voní po másle, skořici a karamelizovaném cukru. Každé sousto se rozplývá na jazyku a zanechá za sebou hřejivou stopu. To vše korunuje jemná poleva z čerstvého sýra a másla, která se teplem lehce rozpouští a zvýrazňuje každou vrstvu chuti. Není divu, že se o nich šeptá i za hranicemi Žižkova - široko daleko lepší skořicové šneky totiž nenajdete.

Ve Sladké tečce ale nejde jen o zákusky. Její kouzlo spočívá v komunitě. Zákazníci se vrací, někteří si právě tady poprvé potykali, další se zastaví jen tak, prostě na kus řeči.