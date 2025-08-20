Lifestyle

Signal Festival poprvé rozzáří věž Staroměstské radnice, vrací se i na sv. Ludmilu

Foto: Signal Festival 2022_@Dušan Vondra
Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 58 minutami
Třináctý Signal Festival letos přinese dva velké videomappingy. Poprvé se videomapping odehraje na věži Staroměstské radnice a po tříleté pauze se vrátí také na baziliku sv. Ludmily na náměstí Míru. Obě projekce budou přístupné zdarma.

Největší přehlídka digitální a kreativní kultury v Česku se do pražských ulic vrátí od 16. do 19. října. Signal Festival každoročně přitahuje stovky tisíc návštěvníků a propojuje současné vizuální umění, veřejný prostor a moderní technologie. Program tvoří přední domácí i zahraniční umělci, letos nabídne nejen bezplatné instalace, ale i sedm světelných děl v rámci placené sekce Signal INSIDE.

Staroměstská radnice i sv. Ludmila

Oblíbený formát videomappingu letos oživí dvě pražské dominanty. Poprvé v historii festivalu bude jednou z projekčních ploch věž Staroměstské radnice, kterou rozsvítí monumentální projekce OVERLOЯD od italského studia MammasONica. Téměř sedmdesátimetrová věž nabídne prostor pro dílo reflektující napětí mezi světem dat a emocí.

Po tříleté pauze se videomapping vrací na známou a divácky oblíbenou baziliku svaté Ludmily na náměstí Míru. Pod názvem ITERACE (Nekonečný rytmus města) zde španělské studio V.P.M. propojí futuristické architektonické struktury s historickou fasádou kostela a nově využije i laserovou technologii. Obě projekce budou přístupné zdarma.

Placená zóna Signal INSIDE letos nabídne sedm instalací uvnitř architektonicky výrazných prostor v centru města. Návštěvníkům umožní komornější zážitek i možnost stát se přímými účastníky některých děl. Kromě světelných instalací potěší i milovníky velkoformátového videomappingu.

Vstupenky budou k dispozici od 19. srpna. Kompletní program festivalu bude zveřejněn 2. září.

