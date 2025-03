První krémy šlehaly kuchyňským mixérem. Dnes jejich kosmetice říkají "růžové zlato"

Na začátku byla touha ulevit dceři od ekzému. Dnes mají dvě kamarádky, Andrea Pajgrt Bartošová a Eliška Stofferová, vlastní značku kosmetiky, která už dávno nenabízí jen produkty pro děti s ekzémem. Jejich pleťovému séru Růžové z nebe zákaznice přezdívají růžové zlato a populární hořčíkové máslo ulevilo nespočtu nožek. Obě ženy spojuje nadšení pro šetrnost – k lidem i přírodě.

Plačící miminko s ekzémem bylo pro maminku Andreu velmi silnou motivací. Tak dlouho studovala vše o výrobě přírodní kosmetiky, až vzniklo jemné netoxické a účinné šlehané máslo, které zklidňovalo pokožku malé dcerky. Na popud přátel pak vytvořila řadu dalších produktů, které na sobě všichni v jejím okolí s nadšením testovali.

Postupně kolem ní začala vznikat komunita pravidelných spotřebitelů, která Andree nakonec dodala odvahu přetavit zálibu v práci. Pak už jen stačila společná dovolená s kamarádkou Eliškou, kde vymyslely koncept ekologické a šetrné kosmetické značky. Chtěly, aby byla vždy laskavá, funkční a cenově dostupná. Společně založily firmu s názvem Anela, který spojuje jejich křestní jména - Andrea a Eliška.

Začátky byly skromné, kosmetické přípravky míchaly jen malým kuchyňským mixérem. Dnes mají vlastní výrobnu v Orlických horách a využívají suroviny, prověřené vědeckými expertizami i dlouholetou zkušeností, a poznatky z aromaterapie. "Snažíme se používat skutečně jenom přírodní složky. Například hořčíkový olej se dá vyrobit synteticky, ale my raději používáme ten přírodní a skvěle účinný z významné oblasti Zechstein, kde bylo v prvohorách moře," říká Andrea Pajgrt Bartošová, která je autorkou originálních receptur.

Šetrně k přírodě

Ve výrobcích od Anely nejsou umělé složky, geneticky modifikované organismy (GMO), syntetické chemikálie ani pěnidla. Roli přirozených konzervantů a stabilizátorů zastávají čistě přírodní látky. O vůni se starají třeba esenciální oleje. Když jde o ingredience, dávají podnikatelky přednost čerstvým surovinám z lokálních či fair trade zdrojů, ideálně v bio kvalitě s EKO certifikací.

"Není těžké sehnat ingredience, ale udržet kvalitu. Jelikož jdeme cestou přírodních surovin, tak celý proces závisí i na tom, jak zrovna dopadne úroda. Každá šarže oleje, bambuckého másla nebo ovesného pudru se může malinko lišit, třeba barvou nebo texturou," říká Andrea.

Podnikatelky spolupracují s lokálními dodavateli a nevytvářejí zbytečný odpad. Například rodinná čokoládovna Herůfek jim poskytuje slupky z kakaových bobů, které v Anele využívají do tělového peelingu. Skleněné obaly mají vratné a znovu plnitelné. Papírové krabice i bublinkové fólie mají z druhé ruky. "Je to pracné, ale stojí nám to za to. Pro nás je naprosto zásadní, aby kosmetika, kterou vyprodukujeme, byla šetrná k přírodě," dodává Andrea.

Na zpětné vazbě záleží

Stejně tak, jako tomu bylo na začátku při vzniku prvních produktů, záleží podnikatelkám na zpětné vazbě. "Naše zákaznice neustále a opakovaně vyzýváme k tomu, aby nám psaly své dojmy z naší kosmetiky. Všechny zpětné vazby bereme vážně," říká Eliška. Připomínky berou vážně, i proto byl minulý rok v Anele ve znamení inovací a do změn se promítly jak kosmetické trendy ve světě, tak potřeby zákaznic.

"Výsledkem je téměř třicítka vylepšených produktů, ať už jde o zcela non-toxic (neobsahují žádné ani potenciálně škodlivé nebo toxické látky, pozn. red.) složení, nebo zážitek, který si z každodenní péče o pleť ženy odnášejí," říká Eliška. V jejich kosmetice teď mají například českou kyselinu hyaluronovou či čistou přírodní okurkovou šťávu bez konzervantů, kterou je prý velmi složité sehnat a udržet čerstvou. Kromě toho v Anele odbouraly nadbytečné, i když v přírodní kosmetice povolené, konzervanty.

Přitom expirace produktů zůstává stejná. Tedy minimálně jeden rok, u většiny dokonce rok a půl. Přírodní kosmetika se stabilizuje a konzervuje jiným způsobem než běžná kosmetika. Zpravidla se v produktu v určitém poměru zkombinují některé známé ingredience, které zároveň mají pozitivní vliv na zdraví pleti.

"Přirovnala bych kvalitu naší kosmetiky k ovocným šťávám či džusům. Můžete si koupit levnou jahodovou limonádu, která je barvená a jahodu viděla z rychlíku v podobě aroma. Nebo si můžete vybrat přírodní jahodový džus, který kromě jahod obsahuje levnější ingredience, třeba jablečnou šťávu, která je tam asi tak z 50 procent, vodu, barviva, aromata a na jahody zbývá tak pět procent obsahu. Anebo můžete mít stoprocentně jahodové smoothie, které je vyrobeno jen z jahod, případně z dalších poctivých surovin, které ho nemají rozředit, ale povznést, dodat mu šmrnc a další synergický efekt v podobě plné mnohorozměrné chuti a výživy. Naše kosmetika je takové smoothie pro pleť," popisuje filozofii značky Eliška Stofferová.