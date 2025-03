Kratší úvazky by pomohly maminkám i seniorům. Česko se do nich nehrne, ukazuje studie

Využívání částečných úvazků se u nás za poslední dvě desetiletí příliš nerozšířilo. Česká republika patří v EU k zemím s nižším výskytem práce na kratší dobu. Proč Češi tyto úvazky tolik nevyužívají?

Kratší pracovní úvazek využívá desetina pracovnic od 25 do 64 let. Většinou ho volí ženy od 30 do 39 let, převážně jde o vysokoškolačky. Častěji je volen také ženami před penzí, přičemž muži ho využívají minimálně. Ukázala to nová studie expertů Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA. Výsledky autoři představili na semináři v Praze. Podle zjištění je podobná situace jako v Česku i v ostatních postkomunistických státech.

"Částečné úvazky hrají důležitou roli v zaměstnanosti v mnoha evropských zemích, kde často slouží jako nástroj ke sladění pracovního a rodinného života. V České republice je však jejich využívání stále na nízké úrovni, a to i ve srovnání s podobnými zeměmi v regionu. České ženy, zejména matky malých dětí, často stojí před volbou mezi úplným odchodem z trhu práce, nebo návratem na plný úvazek - částečné úvazky tak zůstávají relativně nevyužitou možností," uvedli Jakub Grossmann a Daniel Münich.

Související Program na faktury šetří podnikatelům každý měsíc hodiny práce

Autoři vycházeli z údajů průzkumu pracovních sil z roku 2022 i podobných zjišťování z evropských zemí. Podle studie se míra využívání v ČR od začátku století téměř nezměnila. Částečný úvazek měla v ČR asi desetina ze dvou milionů pracujících žen od 25 do 64 let. Česko je tak pod unijním průměrem. V Nizozemsku mají kratší práci přes tři pětiny pracovnic, v Rakousku víc než polovina. Naopak v Bulharsku je podíl skoro nulový, řekl Grossmann.

Využívání kratších úvazků je v Česku pod průměrem EU ve všech věkových skupinách žen. Zatímco v sedmadvacítce je stabilní a mírně se zvedá s věkem, v ČR je nejvyšší u žen od 35 do 39 let a po propadu se rozšiřuje zas před penzí.

Nedostatečná nabídka školek a odvody

Zaměstnanost matek s potomky do čtyř let má Česko nejnižší v unii, naopak s dětmi nad deset let nejvyšší. Když už české ženy s malými dětmi podle autorů pracují, tak víc volí částečný úvazek. S rostoucími dětmi se zaměstnanost zvedá díky přechodu na plný úvazek. Z pracovnic od 25 do 64 let je 81 procent bez malých dětí s plným úvazkem a sedm procent bez malých dětí s částečným. Dalších devět procent tvoří matky předškoláků s plnou pracovní dobou a tři procenta matky se zkrácenou.

Čeští muži na částečný úvazek téměř nepracují. Pokud kratší úvazek mají, tak ne kvůli péči o děti, ale kvůli zdravotnímu znevýhodnění či nemožnosti najít jinou práci.

Za nízkým výskytem částečných úvazků je podle autorů nedostupnost školek, nedostatečná nabídka péče o seniory, struktura ekonomiky s průmyslovou výrobou se směnami a nízkým podílem sektoru služeb, poměrně vysoké odvodové zatížení malých výdělků, náklady zaměstnavatelů na zaměstnance i přetrvávající tradiční rozdělení rolí v rodinách. Vliv má také nastavení rodičovské.

Podle expertů se Česko může inspirovat nizozemským progresivnějším zdaněním, německými zákony s možností snadnějšího přechodu mezi plným a částečným úvazkem či francouzským dočasným snížením úvazku z rodinných důvodů. Místa by měl víc nabízet veřejný sektor.