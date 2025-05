Prevence je nejlepší obrana. Jak snížit riziko rakoviny a chránit své zdraví

Včasná prevence je nejúčinnější formou boje proti rakovině. V Česku je každoročně diagnostikováno přes 87 tisíc nových případů zhoubných nádorů a přibližně 27 tisíc lidí na ně zemře. Celkově žije s touto diagnózou nebo její anamnézou kolem 600 tisíc osob. Český den boje proti rakovině připadá na středu.

Přestože moderní medicína nabízí stále účinnější léčbu, klíčovým faktorem zůstává včasné odhalení onemocnění. Pravidelné preventivní prohlídky, včetně mamografie, cytologie, vyšetření prostaty či genetických testů, mohou výrazně zvýšit šance na uzdravení. Prevence má mnoho podob a týká se nás všech.

Když si tělo říká o pozornost

Rakovina prostaty podle dat VZP každoročně postihne zhruba osm tisíc mužů, z nichž 1400 zemře. Často se přitom jedná o nemoc bez jasných příznaků.

"Malý, začínající nádor prostaty je bohužel zcela bez příznaků," říká doktor Robert Slunečko z Bioptické laboratoře. Ty větší se pak mohou podobat problémům se zvětšenou prostatou, která postihuje zejména muže po padesátce. Rakovina prostaty se ale vyskytuje u mužů ve věku 45 let až po seniory.

Devadesát procent pacientů je na tom pět let po stanovení diagnózy po zdravotní stránce dobře, když se ale začnou vyskytovat příznaky podobné zvětšené prostatě, může být onemocnění v pokročilém stadiu. "Příznaky zahrnují mimo jiné poruchy močení, obtížné močení, opakované chození na záchod v noci nebo pocit, že se člověk nevymočil úplně," říká doktor Slunečko. "Jedná se zejména o bolestivost či řezání při močení. Mezi obecnější příznaky pak patří únava, bolesti v těle, bolesti kloubů. To jsou ale příznaky generalizace, kdy už jsou metastázy i v kostech," pokračuje lékař. Přitom by si muži mohli ušetřit řadu problémů, jedna preventivní prohlídka může zachránit život!

Lékař doporučuje s preventivními prohlídkami začít kolem 45. roku. Pokud se ovšem karcinom prostaty v rodině historicky vyskytuje, je lepší zajít na vyšetření rozhodně dříve, klidně již kolem 40. roku. Rakovina prostaty není jako taková dědičná, je ale větší pravděpodobnost, že se v rodině nějaký karcinom vyskytne. Zásadním krokem v prevenci je rektální vyšetření, stejně jako test PSA (prostatického specifického antigenu) z krve. Důležité je i navazující vyšetření, kterým je většinou biopsie, tedy odběr vzorku tkáně.

Prsa pod dohledem

Rakovina prsu je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění žen. Ročně se v Česku odhalí přes sedm tisíc nových případů, přičemž přibližně 1700 žen této nemoci podlehne. Přestože léčba je stále účinnější, klíčové je zachytit nádor v časném stadiu. Kromě mamografu, který je určen ženám od 45 let každé dva roky, je zásadní také pravidelné samovyšetření. "Nejčastěji se rakovina prsu ohlásí jako hmatatelná nebolestivá bulka. Méně časté projevy jsou bolest, vtažení kůže či bradavky, výtok z bradavky, jednostranné zvětšení prsu, povrchové změny na bradavce nebo zvětšené uzliny v podpaží," popisuje lékař Zdeněk Kinkor z Bioptické laboratoře.

V případě rodinné anamnézy je na místě zvážit i genetické testování. "Genetické změny související s rakovinou mohou nastat kvůli náhodným chybám v naší DNA během dělení buněk, nebo když je naše DNA pozměněna karcinogeny, jako jsou například toxické látky v tabákovém kouři," vysvětluje Kinkor.

Prevence i po padesátce má smysl!

Lidský papilomavirus (HPV), který způsobuje téměř všechny případy rakoviny děložního čípku, se často přenáší pohlavním stykem. Ale právě ženy po padesátce, které mají méně aktivní sexuální život, začínají prevenci zanedbávat. "Ženy už v sobě HPV virus mohou mít delší dobu, pouze se doposud neprojevil. V podstatě v tom těle spí a nic nedělá. Potom ale může nastat nějaká krizová situace v životě a virus se v důsledku stresu začne projevovat," vysvětluje MUDr. Lubomír Mikulášek. Ženy mají nárok na každoroční gynekologické vyšetření a ve věku 35 let, 45 let a 55 let i na HPV test, který hledá samotný virus. Samotný stěr z děložního čípku infekci neodhalí. "Pokud žena získá HPV virus, obvykle je schopna během jednoho roku, maximálně dvou, virus z těla přirozeně odstranit pomocí imunitního systému. Pokud infekce trvá déle než dva roky, hovoříme o závažné HPV infekci, která už může vyvolat přednádorové změny na děložním hrdle," doplňuje MUDr. Iva Kinkorová Luňáčková.

V plzeňské bioptické laboratoři zároveň ke screeningu děložního čípku (ale například i při zkoumání vzorků rakoviny prostaty) používají umělou inteligenci. "Umělá inteligence v odebraném vzorku označí místa s podezřelými buňkami, a vytvoří tak předvýběr šedesáti políček, která pak vyhodnocují cytotechnologové a lékaři. Tento proces de facto eliminuje vyhledávací chyby, kdy nemůže dojít k tomu, že při prohledávání celého vzorku cytotechnolog abnormalitu přehlédne," říká MUDr. Iva Kinkorová Luňáčková, vedoucí lékařka úseku Gynekologické cytologie Bioptické laboratoře.

Zdraví máme jen jedno

Ať už jde o prevenci prostaty, děložního čípku či prsu, společným jmenovatelem je odpovědnost vůči nám samotným. Vyšetření nezabere mnoho času, ale může zásadně ovlivnit další vývoj života. I když lékaři stále vídají pacienty s pokročilým onemocněním, právě preventivní kontroly a moderní technologie pomáhají zachytit nemoc včas. Umělá inteligence dnes zvyšuje přesnost screeningových metod a genetické testování dokáže upozornit na riziko ještě před propuknutím nemoci. Osvěta, dostupné vyšetřovací metody a aktivní přístup každého z nás jsou tím, co v boji s rakovinou rozhoduje.