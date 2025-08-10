Jak si vybrat barvu do interiéru. A proč je letos trendy natřít úplně všechno

Výběr barev v interiéru může být překvapivě stresující disciplínou. Jeden by si myslel, že bílá je prostě bílá – ale to je velký omyl. Existují desítky odstínů, přičemž každý z nich má svůj charakter a působí na prostor až překvapivě odlišně. Pokud si zoufáte a říkáte "pomoc, nevím, jakou barvu dát do obýváku", nejste v tom sami. A co designéři? Ti se letos zamilovali do barvení všeho možného.
Dobrou zprávou je, že žádná barva nemusí být tragickou volbou. Jak říká Joa Studholmeová, kurátorka barev ikonické značky Farrow & Ball: "Naštěstí máme každý jiný vkus a žijeme v různých světelných podmínkách - jinak by byl svět strašně nudný." A letos prý máme zelenou k tomu být kreativní jako nikdy předtím.