Jak si vybrat barvu do interiéru. A proč je letos trendy natřít úplně všechno

před 5 hodinami
Výběr barev v interiéru může být překvapivě stresující disciplínou. Jeden by si myslel, že bílá je prostě bílá – ale to je velký omyl. Existují desítky odstínů, přičemž každý z nich má svůj charakter a působí na prostor až překvapivě odlišně. Pokud si zoufáte a říkáte "pomoc, nevím, jakou barvu dát do obýváku", nejste v tom sami. A co designéři? Ti se letos zamilovali do barvení všeho možného.

Dobrou zprávou je, že žádná barva nemusí být tragickou volbou. Jak říká Joa Studholmeová, kurátorka barev ikonické značky Farrow & Ball: "Naštěstí máme každý jiný vkus a žijeme v různých světelných podmínkách - jinak by byl svět strašně nudný." A letos prý máme zelenou k tomu být kreativní jako nikdy předtím.

Color Drenching. Trend, který mění pravidla hry

Tento rok ovládla domovy realizované odborníky revoluce v podobě color drenchingu - metody, kdy natřete všechno: stěny, strop, dveře, nábytek i sokly. A ne, nemusí to být sytá barva - jde o jednotu a souznění.

Rachel Chudleyová popsala pro Vogue svou koupelnu ve zlatavých tónech jako "pobyt uvnitř máselné dózy". Nicola Hardingová zase možná překvapivě používá tmavě modrou i na stropy. A výsledek? Místnost, která působí celistvě, útulně a naprosto originálně.

