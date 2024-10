Do čtyř let mohou po Zemi znovu chodit mamuti, říká vědec. Divadlo, oponují odborníci

Technologická společnost Colossal Biosciences, která sídlí v Dallasu v americkém státě Texas, věří, že už v roce 2028 by se mohli na Zemi vrátit tvorové vyhynulí v dávných i ne tak dávných dobách, jako například mamuti srstnatí, dronte mauricijský či vakovlk tasmánský. A to vše díky financím od hollywoodských hvězd, jako je Paris Hiltonová či Chris Hemsworth, napsal server Independent.

Zmíněná začínající firma se sama označuje za první na světě usilující o deextinkci, tedy vytváření organismů splňujících charakteristiky druhu, který je považován za vyhynulý nebo je výsledkem křížení takových či příbuzných druhů. V současnosti vyvíjí způsob, jak oživit základní geny vyhynulých zvířat.

Podle serveru The Intercept získala tato texaská společnost 235 milionů dolarů (asi 5,4 miliardy korun) od sponzorů, mezi nimiž jsou kromě výše zmíněných i další známé osobnosti, včetně motivačního řečníka Tonyho Robbinse či spoluzakladatele společnosti PayPal Petera Thiela. Přispěla ale také americká Ústřední zpravodajská služba (CIA).

Obrácený Jurský park

Generální ředitel Colossal Biosciences Ben Lamm v rozhovoru s Daily Mail přirovnal proces oživení vyhynulých tvorů k obrácenému Jurskému parku.

"Stanovili jsme si termín pro našeho prvního mamuta na konec roku 2028 a v současné době jsme na dobré cestě, což je skvělé," řekl Lamm. Oživení prehistorického obra podle něj vyžaduje 22 měsíců trvající březost. "Ale vzhledem k tomu, že ostatní druhy mají březost mnohem kratší, je velmi pravděpodobné, že se dočkáme jiného druhu dříve než mamuta," dodal.

Například oživení vakovlka tasmánského, který vyhynul na začátku 80. let 20. století, by podle něj trvalo "pouhé týdny". Pták dronte mauricijský, známý také jako dodo či blboun nejapný, který byl naposledy spatřený v roce 1600, by podle Lamma potřeboval asi jeden měsíc.

"Domnívám se, že je velmi pravděpodobné, že do roku 2028 budeme nějaký druh mít a bude to jeden z těch tří, o kterých jsem mluvil," řekl Lamm.

Mamutí geny spojí se sloními

Ačkoli mamut vyhynul zhruba před čtyřmi tisíci lety, sdílí toto velké zvíře 99,5 procenta genů se slonem indickým. Upravené geny a kmenové buňky by byly spojené s vajíčkem samice slona indického. Mamut mohl dosahovat hmotnosti až šesti tun.

"Nevezmeme mamutí DNA a nezalepíme díry," řekl Lamm deníku Daily Mail v narážce na katastrofický proces vylíčený ve sci-fi románu Michaela Crichtona Jurský park z roku 1990 a následné stejnojmenné filmové sérii. "Snažíme se vpravit geny mamutů do slonů indických."

Společnost v prohlášení zveřejněném na svých stránkách upřesnila, že potomek takto oplodněné slonice bude "odolnější vůči chladu se všemi základními biologickými znaky mamuta srstnatého".

"Bude chodit jako mamut srstnatý, vypadat jako mamut, vydávat zvuky jako mamut, ale hlavně bude schopen obývat stejný ekosystém, který po vyhynutí mamutů osiřel," dodala společnost, která tvrdí, že pokud by se tento tvor vrátil do arktického prostředí, mohl by být přínosem pro životní prostředí.

Mamut zvrátí oteplování klimatu

"Mohl by pomoci zvrátit rychlé oteplování klimatu - a co je ještě důležitější, mohl by chránit arktický permafrost," uvádí Colossal Biosciences. "Návrat mamuta srstnatého znamená návrat lepší Země."

Zatímco se Colossal Biosciences ohání smělými představami, jak se na Zemi vrátí ptáci dodo a další dávno zmizelá zvířata, odborníci tuto myšlenku označují za pouhé divadlo.

"Deextinkce je vědecká pohádka," řekl v roce 2022 deníku Sydney Morning Herald ředitel australského Centra pro starověkou DNA Jeremy Austin. "Snahy o oživení mamutů srstnatých stavějí spíše na mediální pozornosti pro vědce a méně na seriózní vědě," řekl.

Lamm se však nehodlá kvůli skepsi vědecké obce připravit o své sny. "Kritici, kteří tvrdí, že deextinkce genů za účelem vytvoření zástupných druhů je nemožná, jsou kritici, kteří prostě nejsou plně informováni a neznají vědu," řekl serveru The Intercept. "Od prvního dne máme jasno v tom, že při obnově druhů budeme vyvíjet technologie, které, jak doufáme, budou prospěšné jak pro lidskou zdravotní péči, tak pro ochranu přírody," dodal.

Začátkem října společnost Colossal Biosciences oznámila, že založila neziskovou nadaci, která se zaměří na iniciativy na ochranu přírody. Ty by podle sdělení měly využívat technologie vyvinuté společností k "rychlé revoluci v ochraně přírody a obnově ekosystémů".