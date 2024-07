Od online hraní je krůček k hazardu. Opatrnost je namístě, radí odborníci rodičům

Děti a online hraní. Desatero zodpovědného rodiče

1. Snažte se doma vytvořit otevřený a bezpečný prostor pro komunikaci i o těžších tématech. Mladí hráči se v první řadě musí cítit komfortně, aby s vámi mohli o svých zkušenostech s hrami mluvit.

2. Poskytujte dětem informace o rizicích spojených s online hrami a hazardem, a to včetně možných závislostí a finančních ztrát. Cílem není dětem vyhrožovat nebo jim jejich koníčky vyčítat, cílem je průběžně je vzdělávat a budovat jejich zdravou imunitu v online prostoru.

3. Stanovte svým dětem jasné limity a pravidla týkající se (hazardních) her. V první řadě by se mělo jednat o vymezení času stráveného hraním a limitování výše finančních vkladů. Můžete se ale domluvit také na obecném časovém limitu na WIFI, sledování historie či nastavení povolených webů.

4. Podporujte u svých dětí ostatní zájmy a koníčky, které nejsou spojeny s online prostředím, nebo dokonce hazardními hrami.

5. Jděte sami vzorem. Hlídejte si, jak vystupujete na internetu a jakým aktivitám se tam věnujete. Nehrajte před dětmi hazardní hry a už vůbec ne bez dalšího vysvětlení, o co jde a jak hry nebo sázení fungují.

6. "Učte své potomky, jak efektivně řídit své finance a rozpočet. Prohlubujte jejich finanční gramotnost a nevynechávejte příklady o hrách a nákupech na internetu - tak, aby si byli vědomi důsledků online her na jejich úspory či bankovní účty," radí Petra Procházková, vedoucí Občanské poradny Třebíč, z.s.

7. Informujte sami sebe o nových typech her a jejich potenciálních rizicích, abyste mohli co nejlépe porozumět i tomu, co vaše děti hrají. Nezapomínejte přitom na to, že dnešní děti už se do digitální doby narodily a můžete se od nich i leccos naučit.

8. Připomínejte sobě i svým dětem, že jejich hraní má být určeno především pro zábavu a rekreační účely, nikoli pro vydělávání peněz či dokonce splácení nastřádaných dluhů.

9. Monitorujte chování mladých hráčů, Zaměřit se můžete na změny ve školních výsledcích nebo přátelských vztazích. Tyto oblasti totiž často slouží jako ukazatelé na potenciální problémy.

10. "Pokud máte obavy, pozorujete doma varovné signály nebo máte pocit, že se vaše děti potýkají se závislostí, neváhejte vyhledat odbornou pomoc a podporu. Příležitost k tomu nabízí například Mapa pomoci projektu Zodpovědné hraní nebo nonstop Linka pomoci pro hazardní hráče a jejich blízké na čísle +420 777 477 877," dodává Jan Řehola.

Buďte zkrátka obezřetní a dbejte na doporučení, která k online prostředí a hazardnímu hraní patří, i když se netýkají přímo vás. Další informace, kontakty a možné formy pomoci najdete na www.zodpovednehrani.cz.

Zdroj: Communication Lab